Ballando con le stelle 2019: ospiti e anticipazioni finale, i favoriti

Stasera 31 maggio 2019 alle 20.30 su Rai 1 andrà in onda Ballando con le stelle. Il talent show, condotto da Milly Carlucci in compagnia di Paolo Belli, approda al suo ultimo appuntamento.

La settimana scorsa sono stati eliminati l’attore Enrico Lo Verso e Suor Cristina mentre sono stati ballerini per una notte il presentatore Massimo Giletti e la campionessa di volley femminile Francesca Piccinini. Dalle 13 coppie iniziali solo sei sono giunte in finale e questa volta per i giudici sarà ancora più difficile valutare le esibizioni che sicuramente saranno eseguite nel miglior modo possibile. Ma cosa succederà stasera a Ballando con le stelle?

Ballando con le stelle: anticipazioni finale 31 maggio 2019

Come già detto in apertura di articolo, sei sono le coppie che si contenderanno la coppa della 14 esima edizione di Ballando con le stelle. I finalisti sono: Nunzia De Girolamo con Raimondo Todaro, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, Lasse Matberg con Sara di Vaira, Angelo Russo e Anastasia Kuzmina e Milena Vukotic con Simone Di Pasquale.

A valutare e quindi votare le performance dei concorrenti di Ballando con le stelle sarà la giuria composta, come nei precedenti appuntamenti, da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

I favoriti e gli ospiti di stasera 31 maggio 2019

Secondo le classifiche di Eurobet e Stanleybet al primo posto tra i favoriti alla vittoria c’è Ettore Bassi. Segue poi Milena Vukotic mentre al terzo posto c’è Pablo Daniel Osvaldo, al quarto Angelo Russo, al quinto Lasse Matberg e all’ultimo Nunzia De Girolamo.

Per questo ultimo appuntamento inoltre sarà ospite a Ballando con le stelle Ivan Cottini, ex ballerino del talent show Amici affetto dalla sclerosi multipla e diventato un simbolo di coraggio e determinazione. Durante la serata verrà poi decretato anche il vincitore di Ballando con te, torneo dedicato alla gente comune. I risultati saranno il frutto dei voti espressi dal pubblico a casa attraverso Instagram, Facebook e Twitter e la giuria in studio.

