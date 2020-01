Elezioni regionali Calabria: domenica 26 gennaio 2020 si aprono le urne anche per il rinnovo del Consiglio comunale e per eleggere il governatore calabro

Elezioni regionali Calabria 2020: affluenza, risultati ed exit poll – LIVE

Elezioni regionali Calabria: oggi domenica 26 gennaio 2020 non si vota soltanto in Emilia Romagna, si aprono le urne anche per il rinnovo del Consiglio comunale calabro e per eleggere il governatore della regione.

14.00 I prossimi dati sull’affluenza verranno pubblicati a partire dalle ore 19:00. Ricordiamo che si vota – tanto in Emilia-Romagna come in Calabria – fino alle ore 23:00. Scoccate le undici di sera, potranno essere resi pubblici sondaggi privati (elaborati dal 10/01/2020 in poi), exit-poll e prime proiezioni.

13.08 Il Comune di Crotone vede un importante incremento dell’affluenza, passando dal 9,60% al 13,38%. Con i dati pervenuti da 403 Comuni su 404, la partecipazione alle ore 12:00 si attesta al 10,49%, in aumento rispetto all’8,84% delle ultime regionali calabresi

12.45 Vediamo i risultati dei principali Comuni calabresi. Il primo dato si riferisce al parziale dell’affluenza di questa tornata elettorale. Il secondo, invece, alla partecipazione fino a mezzogiorno degli aventi diritto nell’ultima tornata elettorale regionale. Manca l’importante dato di Crotone ma, come si può vedere, l’affluenza è in leggero aumento un po’ ovunque.

REGGIO DI CALABRIA 11,74 – 9,42

RIACE 11,10 – 6,28

CATANZARO 14,97 – 13,76

COSENZA 14,80 – 11,78

VIBO VALENTIA 12,43 – 10,52

12.30 I primi parziali sull’affluenza ci dicono che non c’è stata una variazione significativa – in termini di partecipazione -. Con i dati pervenuti già da 344 sezioni su 404, l’affluenza si ferma poco al di sopra della doppia cifra, con un 10,22%. Alle ultime regionali calabresi andò a votare , entro mezzogiorno, l’8,62% degli aventi diritto.

11.00 Segui la diretta Tp delle elezioni regionali in Calabria e in Emilia-Romagna.

Elezioni regionali Calabria: quando e come si vota

Per le elezioni regionali calabresi i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di oggi domenica 26 gennaio 2020; lo scrutinio dei voti comincerà subito dopo la chiusura delle urne. È bene ricordare come la legge elettorale in questo caso non consenta il voto disgiunto: è possibile mettere una croce sulla casella col nome di uno dei candidati alla Presidenza della regione, su quella di una lista che lo sostiene o su entrambe le caselle. Per quanto riguarda i consiglieri regionali da segnalare che è possibile esprimere un’unica preferenza.

Andranno a comporre il prossimo parlamentino regionale 30 consiglieri più il Presidente della Regione. Viene eletto Governatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. Alla lista o alla coalizione che supporta il candidato Governatore che ottiene più voti è garantito il 55% dei seggi (16). Ammesse alla ripartizione dei seggi tutte le liste che superano il 4% dei voti e alle coalizioni che superano l’8%.

Candidati e ultimi sondaggi

Sono quattro i candidati alla carica di Presidente della Regione Calabria. Si tratta di Jole Santelli, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, sostenuta anche da Lega e Fratelli d’Italia, dell’imprenditore “re del tonno” ed ex Presidente della Confindustria calabra Pippo Callipo, sostenuto da Pd, dell’esponente 5 stelle e professore di Politica economica all’Unical Francesco Aiello e dall’ex capo della protezione civile Carlo Tansi.

All’ultima tornata di elezioni regionali, nel 2014, il centrosinistra capitanato da Mario Oliverio aveva strappato la regione al centrodestra raccogliendo il 61% dei voti. La situazione ad oggi, però, non sembra particolarmente favorevole allo schieramento con in testa il Pd: sul Governatore uscente non pesa soltanto una profonda emorragia di consensi ma anche una richiesta di rinvio a giudizio per un caso riguardante la metropolitana leggera di Cosenza (mentre il partito è attualmente commissariato a causa di alcune irregolarità che vedrebbero coinvolti i vertici Dem locali). Una crisi pienamente rispecchiata dagli ultimi sondaggi dedicati alle elezioni regionali: due settimane circa fa il centrodestra era dato di quasi 20 punti avanti al centrosinistra.

