Condividi su

Report: servizi e anticipazioni stasera 30 marzo 2020 su Rai 3

L’ultimo lunedì del mese si apre all’insegna dei grandi ritorni con la nuova stagione di Report. La trasmissione di approfondimento giornalistico, in onda oggi 30 marzo 2020 alle 21:20 su Rai 3, approda al suo primo appuntamento che sarà interamente dedicato al Coronavirus.

Come nelle precedenti edizioni, al timone del programma ci sarà Sigfrido Ranucci che ripercorrerà tutte le tappe della pandemia partendo proprio da Wuhan, dove tutto è cominciato. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi Report!

Report: servizi e anticipazioni stasera 30 marzo 2020 su Rai 3

Stiamo vivendo un periodo storico molto complesso e di conseguenza la maggior parte delle trasmissioni televisive sono incentrate sul Covid-19. Quest’ultimo non poteva che essere il protagonista della prima puntata di Report, programma che fin dalla sua prima edizione si occupa di temi attualità e cronaca che stanno particolarmente a cuore al pubblico italiano. L’inchiesta prenderà le mosse proprio da Wuhan, nella Cina Centrale, dove si è propagata l’epidemia e luogo in cui attualmente il peggio sembra passato. Il reportage analizzerà le modalità adoperate dal capoluogo della provincia di Hubei nel gestire l’emergenza Coronavirus e vedremo cos’è successo nei compound blindati in quei drammatici giorni.

Inoltre scopriremo se l’Italia ha adottato un piano di prevenzione e controllo delle epidemie così come stato raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità dopo l’arrivo della Sars e dell’Influenza aviaria. Terminato il viaggio in Oriente, le telecamere del programma si sposteranno in Italia e racconteranno in che modo è avvenuto il contagio in Lombardia, Veneto ed Emilia. Report proverà poi a capire se, adoperando delle misure precauzionali, sarebbe stato possibile bloccare il Covid-19. Verrà infine mostrata anche la situazione che sta vivendo il sud della Penisola e la battaglia che ogni giorno portano avanti gli operatori del 118, le forze dell’ordine e vigili del fuoco. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Rai 3.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it