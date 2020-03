Condividi su

Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni 30 marzo su Rai 2

La settimana si apre all’insegna del divertimento e buonumore con Stasera tutto è possibile. L’esilarante comedy show, in onda oggi 30 marzo 2020 dalle 21:20 su Rai 2, torna ad intrattenere i telespettatori in un momento così difficile per il nostro Paese.

Il Coronavirus ha radicalmente cambiato le nostre abitudini ma, per quanto sia difficile, è assolutamente necessario seguire alla lettera il decreto emanato dal Governo per il contrasto e contenimento del Covid-19. Dobbiamo quindi restare a casa e guardare un programma divertente come lo spettacolo condotto da Stefano Di Martino potrebbe essere un’ottima alternativa per trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul proprio divano!

Tra i tanti programmi sospesi a causa della pandemia c’è anche la nuova stagione di Made in Sud e la tv di Stato ha deciso di trasmettere le repliche del fortunato spettacolo che ha avuto luogo nel magico Auditorium di Napoli per rinfrancar lo spirito del pubblico comprensibilmente turbato dall’emergenza Coronavirus. Come per i precedenti appuntamenti, a presentare lo show ci penserà l’affascinante Stefano Di Martino che ci guiderà tra rocamboleschi giochi, improbabili sfide ed esilaranti imprevisti.

Ovviamente non ci sarà nessuna competizione in quanto l’unico scopo del programma è quello di divertire gli spettatori distraendoli così dalle preoccupazioni quotidiane e trasportarli così in un clima spensierato e disteso. Tra poche ore quindi vedremo personaggi famosi cimentarsi in spassose prove come la Stanza inclinata in cui i vip dovranno improvvisare una storia, seguendo le istruzioni del conduttore, mentre si trovano in equilibrio precario. Questa volta protagonisti di Stasera tutto è possibile saranno: Maurizio Casagrande, Le Donatella, Mago Forest, Antonio Giuliani, Valeria Graci, Ricky Memphis e Francesco Paolantoni. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su su Rai 2.

