Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna: trama, cast e curiosità

Abbandonate per un po’ di tempo le preoccupazioni quotidiane e lasciatevi trasportare dall‘allegria di Pirati dei Caraibi-La maledizione della prima luna. La pellicola del 2003, in onda oggi 2 aprile 2020 dalle 21:20 su Canale 5, è stata diretta da Gore Verbinski, regista statunitense salito alla ribalta per aver lavorato dietro la macchina da presa nel horror The Ring.

Il lungometraggio d‘avventura, prodotto da Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures e Jerry Bruckheimer Films, rappresenta il primo capitolo di una delle saghe cinematografiche più amate al mondo grazie ad un cast di attori davvero eccezionale e una trama appassionante. Ma vediamo insieme la sinossi di Pirati dei Caraibi!

Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna: trama del film

Siamo nel 1700 e tra i Pirati dei Caraibi il più famoso è certamente Jack Sparrow, uomo la cui fama ha superato i confini del mondo conosciuto. Eccentrico nel vestire, dotato di uno spiccato senso dell’umorismo, il corsaro sembra non avere nulla in comune con il timido fabbro Will Turner e la coraggiosa Elizabeth Swann. I due sono legati da un profondo sentimento d’affetto Da quando otto anni prima la ragazza ha salvato il suo coetaneo da una morte certa. Nonostante entrambi nutrano pensieri romantici nei confronti l’uno dell’altra, il padre di Elizabeth ha già promesso in sposa la figlia al commodoro James Norrington.

Proprio il giorno della proposta di matrimonio Swan perde i sensi e cade in mare. Fortunatamente viene soccorsa da Jack Sparrow, giunto in città per acquistare una nave. L’evento del tutto casuale intreccerà per sempre i destini dei protagonisti.

Il cast del film

In Pirati dei Caraibi Johnny Depp interpreta Jack Sparrow mentre Geoffrey Rush è Hector Barbossa. Orlando Bloom veste i panni di Will Turner, Keira Knightley quelli di Elizabeth Swann e Jack Davenport è James Norrington. Jonathan Pryce recita la parte di Weatherby Swann, Kevin McNally quella di Joshamee Gibbs e Lee Arenberg è Pintel.

Hanno partecipato al film anche Mackenzie Crook nel ruolo di Ragetti, Damian O’Hare in quello di Gillette e Jonny Rees è Theodore Groves. Giles New indossa le vesti di Murtogg, Angus Barnett quelle di Mullroy e Michael Berry Jr. è Twigg. Treva Etienne è Koehler, Isaac Singleton Jr. interpreta Bosun e David Bailie è Cotton. Infine Zoe Saldana è Anamaria e Martin Klebba è Marty.

Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna: le curiosità

Forse non tutti sanno che il film Pirati dei Caraibi è basato sull’attrazione Pirates of the caribbean dei dei parchi Walt Disney. La pellicola ha ottenuto cinque candidature a Premi Oscar, una a Golden Globes e incassato al botteghino negli USA 305 milioni di dollari.

L’opera inoltre ha avuto ben quattro seguiti diventando una delle pentalogie di maggior successo della storia del cinema. Infine il lungometraggio ha potuto contare sulla fotografia di Dariusz Wolski mentre la sceneggiatura è stata affidata a Terry Rossio e Ted Elliott.

