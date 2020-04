Veronica Mars 4: trama, cast e anticipazioni serie tv. Dove vederla

Condividi su

L’attesa è finita, tra poche ore approderà sul piccolo schermo Veronica Mars 4. La nuova stagione della serie tv, creata da Rob Thomas e sceneggiata da Diane Ruggiero-Wright, Heather V. Regnier, David Walpert, Kareem Abdul-Jabbar e Raymond Obstfeld, prenderà il via stasera 2 aprile 2020 su Premium Crime.

A distanza di ben dodici anni dall’ultimo capitolo tornano le avventure della brillante investigatrice che in otto emozionanti episodi guiderà il pubblico tra misteri, difficili casi da risolvere e delitti imperfetti. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi l’affascinante Veronica Mars!

Come già detto in apertura di articolo, la prima puntata della serie tv americana andrà in onda oggi 2 aprile 2020 dalle 21:15 su Premium Crime, rete televisiva disponibile sulle piattaforme Sky Italia ed Infinity. Il nuovo capitolo prenderà le mosse da ciò che è accaduto in Veronica Mars- Il film, uscito al cinema nel 2014. Tante sono le cose accadute ai protagonisti della fiction in tutto questo tempo: Wallace si è sposato ed è diventato padre, Weevil è stato lasciato dalla moglie e Keith, a seguito di un gravissimo incidente, ha subito grossi danni alla memoria. Mentre Logan è appena tornato dopo aver portato a termine una missione, la nostra eroina, nonostante le tante difficoltà, continua il suo lavoro da investigatrice privata.

La vita scorre tranquilla in città senza grandi stravolgimenti fino a quando un evento drammatico e inaspettato sconvolge l’intera comunità. Durante lo Spring Break a Neptune vengono fatte esplodere alcune bombe. Veronica Mars allora farà di tutto per scoprire l’identità dei colpevoli ma per farlo dovrà interfacciarsi con personaggi ambigui come l’ex detenuto Clyde e la proprietaria del Comrade Quacks.

Protagonista della serie tv è Kristen Bell che interpreta Veronica Mars. Jason Dohring veste i panni di Logan Echolls, Enrico Colantoni quelli di Keith Mars e Percy Daggs III è Wallace Fennel. Francis Capra recita la parte di Eli Weevil Navarro, Ryan Hansen quella di Dick Casablancas e Julie Gonzalo è Parker Lee. Daran Norris recita la parte di Cliff McCormack, Duane Daniesl quella di Van Clemmons e Max Greenfield è Leo D’Amato. Inoltre Ken Marino è Vinnie Vanl Lowe e Patrick Wolff è Hector.

Hanno partecipato a Veronica Mars 4 anche Kyle Secor nel ruolo di Jake Kane, Christopher B. Duncan in quello di Clarence Wiedman e James Jordan è Tim Foyle. David Starzyk indossa le vesti di Richard Casablancas, Jonathan Chesner quelle di Corny e Clifton Collins Jr. è Alonzo Lozano. Frank Fallegos è Dodie Mendoza, Dawnn Lewis interpreta Marcia Langdon e Patton Oswalt è Penn Epner. Infine Izabela Vidovic recita la parte di Matty Ross, Rodney Eowland quella di Liam Fitzpatrick e Kirby Howell-Baptiste è Nicole Malloy.

