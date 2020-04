Condividi su

Ricchi di fantasia: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv su Rai 1

La prima serata del martedì si apre all’insegna del buonumore con Ricchi di fantasia. La commedia del 2018, in onda oggi 7 Aprile 2020 dalle 21:25 su Rai 1, approda sulla rete ammiraglia proprio al momento giusto.

Come sappiamo, in osservanza al decreto emanato dal Governo per il contrasto e contenimento del Coronavirus, è necessario restare a casa ed uscire solo in caso d’emergenza o per acquistare beni essenziali. In un clima così teso e denso di preoccupazioni, guardare uno spassoso lungometraggio è un’ottima idea per trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul proprio divano. Ma vediamo insieme la sinossi di Ricchi di fantasia!

Ricchi di fantasia: trama e anticipazioni film stasera in tv su Rai 1

Ricchi di fantasia racconta la storia di Sergio e Sabrina, coppia di amanti che sogna di poter vivere la propria relazione alla luce del sole. I due protagonisti non possono però realizzare questo romantico progetto a causa della difficile situazione economica che rende entrambi dipendenti dai rispettivi coniugi. Arresi all’idea di non aver scelta, un evento del tutto inaspettato sembra cambiare il loro destino.

Un giorno i colleghi di Sergio, stanchi dei continui scherzi di quest’ultimo, far credere all’uomo di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria. La vittima cade nella trappola e, felice come non mai, abbandona tutte le sue abitudini e parte con Sabrina e i suoi parenti. Tuttavia ben presto i due innamorati scoprono che non c’è nessuna vincita. Cosa faranno adesso i protagonisti di Ricchi di fantasia?

Il cast de film

In Ricchi di Fantasia Sergio Castellitto interpreta Sergio mentre Sabrina Ferilli veste i panni di Sabrina. Paola Tiziana Cruciani recita la parte della moglie di Sergio, Luigi Imola quella di Brando e Siria Simeoni è Angela. Vincenzo Sebastiani ricopre il ruolo di Artemio, Emmanuel Dabone quello di Wambua e Giulio Neglia è Wladimir.

Hanno partecipato al film anche Uccio De Santis nelle vesti dell’agente immobiliare, Valeria Fabrizi in quelle di Carmen e Matilde Gioli è Letizia. Infine Antonio Catania è Pallavicini, Antonella Attili interpreta Sonia e Gianfranco Gallo è Saverio. Infine Paolo Calabresi recita la parte di Nando.

