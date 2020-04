Tales from the loop: la trama, il cast e le curiosità della serie tv disponibile sulla piattaforma streaming Amazon dal 3 aprile 2020.

Tales from the loop: trama, cast e curiosità della serie tv in streaming

Tra le serie tv uscite di recenteTales from the Loop sicuramente è tra quelle che hanno attirato di più l’attenzione del pubblico. La fiction, disponibile sulla piattaforma streaming Amazon da venerdì 3 aprile 2020, è stata ideata da Nathaniel Halpern, regista, sceneggiatore, produttore e attore noto al grande pubblico per Legion, Outcast, Resurrection, The Killing e Manhattan.

La prima stagione del telefilm fantascientifico, composta da otto episodi, ha diviso la critica tra chi si è lasciato travolgere dal suo ritmo quasi solenne e chi l’ha trovata troppo lenta e artificiosa. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere!

Tales from the loop: trama della serie tv in streaming

Siete in cerca di una serie tv unica nel suo genere? Allora Tales from the Loop potrebbe fare al caso vostro. La fiction è ambientata in una città che si erge sopra una stazione di ricerca sotterranea risalente agli anni 80 del Novecento. Qui sono stati condotti studi ed al limite dell’immaginabile che hanno permesso di verificare fenomeni fino a quel momento appartenenti solo al mondo della fantascienza.

Protagonisti dell’opera sono gli abitanti del posto e in particolare un nucleo familiare che ha avuto a che fare in prima persona con il Loop, dispositivo adoperato negli esperimenti.

Il cast della serie tv

In Tales from the loop Daniel Zolghadri intepreta Jakob mentre Rebecca Hall è Loretta. Paul Schneider veste i panni di George, Duncan Joiner quelli di Cole e Ato Essandoh è Gaddis. Nicole Law recita la parte di May, Jonathan Pryce quella di Russ e Jane Alexander è Klara. Inoltre Tyler Barnhardt ricopre il ruolo di Danny Jansson, Roger Clown quello di Lenny e Stefanie Estes è Sarah.

Hanno partecipato alla serie tv anche Tatiana Latreille nel ruolo di Lauren, Christin Park in quello di Stecey e Alessandra de Sa Pereira è Beth. Dan Bakkedahl indossa le vesti di Ed, Dominic Rains quelle di Lucas e Lauren Weedman è Kate. Infine Danny Kang è Ethan, Robert Nahum Allen interpreta Logan e Victor J.Ho è Zhi.

Tales from the loop: curiosità della serie tv

Forse non tutti sanno che Tales from the loop è ispirato alle opere grafiche dell’artista svedese Simon Stålenhag, autore di dipinti digitali ambientati in un futuro distopico.

La serie tv inoltre è stata diretta da più registi: Jodie Foster, Ti West, So Yong Kim, Charlie McDowell, Tim Mielants, Mark Romanek, Andrew Stanton e Dearbhla Walsh. La fiction inoltre ha potuto contare sulle musiche di Paul Leonard-Morgane e Philip Glass mentre la fotografia è stata affidata a Ole Bratt Birkeland, Luc Montpellier, Jeff Cronenweth e Craig Wrobleski.

