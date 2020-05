Condividi su

Tu si que vales: ospiti e anticipazioni di stasera 6 maggio 2020

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna del buonumore divertimento con Tu si que vales. L’esilarante programma televisivo, in onda oggi 6 maggio 2020 dalle 21:20 su Canale 5, è proprio quello che ci vuole per mettere da parte le preoccupazioni quotidiane e trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul proprio divano.

Tornano quindi le repliche dello scoppiettante talent show in cui spassose e improbabili performance artistiche si alternano ad esibizioni davvero emozionanti. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Tu si que vales!

Con Tu si que vales le risate sono assicurate e in questo un periodo storico molto particolare non sono per nulla scontate! Il Coronavirus ha sconvolto le vite di milioni di persone, costretto i cittadini a grandi sacrifici e messo a dura prova i sistemi sanitari di tutti gli Stati colpiti. Dopo il Lockdown, il 4 maggio 2020 è iniziata la Fase 2 che prevede una parziale riapertura delle imprese ma tante sono ancora le limitazioni presenti per evitare lo scoppio di nuovi focolai. È necessario quindi non abbassare la guardia e continuare a spostarsi con grande cautela prediligendo la permanenza a casa.

Con lo stravolgimento delle abitudini, il timore di un nuova ondata di Covid-19 è facile lasciarsi travolgere dalla tristezza ma ora più che mai è di fondamentale importanza reagire e tenere alto l’umore. È forse proprio questo il motivo che ha spinto Mediaset a trasmettere le repliche di Tu si que vales , programma molto amato dai telespettatori e in grado di regalare qualche ora di allegria. Come di consueto al timone del talent show ci saranno Belen Rodriguez, Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara che presenteranno gli agguerriti concorrenti in gara pronti a stupire il pubblico. Due sono le giurie presenti in studio: quella composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari mentre l’affascinante Sabrina Ferilli guiderà quella popolare. Tutto questo e molto altro tra poche ore su Canale 5.

