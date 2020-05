A Napoli non piove mai: tutto quello che c’è da sapere sulla commedia diretta da Sergio Assisi che andrà in onda stasera 12 maggio 2020 su Rai 2.

A Napoli non piove mai: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di un’esilarante commedia? Allora A Napoli non piove mai potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2015, in onda stasera 12 maggio 2020 dalle 21:20 su Rai 2, è stata scritta, diretta e interpretata da Sergio Assisi, attore e regista italiano noto al grande pubblico per aver recitato in opere come Ferdinando e Carolina, l’uomo della fortuna, guardiani delle nuvole, ultima fermata, fratelli unici, Capri, Il commissario Nardone e L’allieva 3.

Lo spassoso lungometraggio, distribuito da Mediterranea Productions, ha potuto contare sulle musiche di Louis Siciliano Aluei, la fotografia di Claudio Marceddu mentre il montaggio è stata affidato a Daniele Cantalupo. Il film inoltre al botteghino in Italia ha incassato 312 mila euro nelle prime due settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di A Napoli non piove mai!

A Napoli non piove mai: trama e anticipazioni del film stasera in tv

A Napoli non piove mai segue le vicende di Barnaba, quarantenne immaturo e per nulla interessato alle responsabilità della vita adulta. mentre l’uomo non ha alcun problema a comportarsi come un ragazzino, il padre lo esorta continuamente a trovare un lavoro stabile ma nulla sembra poterlo smuovere. Quando però anche la fidanzata non ne può più e lo lascia, il protagonista decide di andare via di casa ma l’unico che gli offre un posto dove dormire è Jacopo, suo amico d’infanzia profondamente depresso.

Nel nord Italia intanto la brillante studiosa Sonia discute la tesi di dottorato e accetta di restaurare una chiesa di Napoli. Giunta nel capoluogo campano, la ragazza si reca sul luogo di lavoro dove conosce Barnaba.

Il cast del film

Protagonista di A Napoli non piove mai è Sergio Assisi che interpreta Barnaba Buonocore. Ernesto Lama veste i panni di Jacopo Degli Orti, Valentina Corti quelli di Sonia Franculaccia e Nunzia Schiano è Donna Concetta. Nunzia Schiano recita la parte del padre di Barnaba, Francesco Paolantoni quella del Capo dei Vigili del Fuoco e Benedetto Casillo è Cicerone. Giuseppe Cantore ricopre il ruolo di Padre Gennaro, Lucio Caizzi quello di Peppino il portiere e Antonella Morea è la madre di Barnaba.

Hanno partecipato al film anche Luigi Di Fiore nelle vesti del professore, Clotilde Sabatino in quelle di Margherita e Massimo Andrei è il direttore dell’ufficio anagrafe. Laura Schettino è Pina, Giancarlo Ratti interpreta il padre di Sonia ed Eliana Miglio è la madre di Sonia. Adelmo Togliani recita la parte del Crocefisso, Antonella Romano quella di Filomena e Magdalena Grochowska è Marta. Infine in A Napoli non piove mai Gaetano Amato ricopre il ruolo di Armando e Susy Del Giudice è la signora al balcone.

