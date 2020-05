Gomorroide: trama, cast e anticipazioni del film stasera in prima tv

Condividi su

Siete in cerca di un esilarante lungometraggio? Gomorroide potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2017, in onda stasera 5 maggio 2020 dalle 21:20 su Rai 2, è stata diretta, scritta e interpretata da Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante, Domenico Manfredi, trio comico partenopeo formatosi nel 1995 e salito alla ribalta grazie a programmi di intrattenimento come Colorado Cafè, Tribbù, Pelo e contropelo e Made in Sud.

Lo spassoso film potrebbe essere l’idea perfetta per mettere da parte le preoccupazioni quotidiane e trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul proprio divano. L’opera inoltre è stata distribuita da Tunnerl Produzioni e ha potuto contare sulle musiche di Giordano Corapi mentre il montaggio è stato affidato a Luca Montanari. Ma vediamo insieme la sinossi di Gomorroide!

Gomorroide: trama e anticipazioni del film stasera in prima tv

La commedia racconta la storia di Francesco, Mimmo e Lello, trio di attori divenuti famosi per aver recitato in Gomorroide, esilarante parodia a puntate della tristemente nota organizzazione criminale chiamata Camorra. La serie tv riscuote un successo strepitoso e i protagonisti grazie alla popolarità della fiction vengono osannati come delle star.

Francesco ha un debole per le belle donne e il lusso sfrenato, Lello teme che una sua ammiratrice possa fargli del male e Mimmo nasconde un vizio che lo ha portato quasi alla bancarotta. Felici di essere oramai delle vere e proprie icone televisive, i tre uomini ben presto scoprono che non tutti hanno apprezzato il telefilm. La Camorra infatti ha constatato che proprio a causa della fiction i cittadini nutrono meno timore nei confronti dell’organizzazione criminale, cambiamento assolutamente inaccettabile per la malavita.

Il cast del film

In Gomorroide Raffaele Ferrante interpreta Lello / Donna Titina mentre

Domenico Manfredi è Mimmo / Don Pietro Catapano. Giovanni Ferreri veste i panni di Ciruzzo, Lavinia Biagi quelli di Barbara e Francesco Procopio è il Commissario Acampora. Titti Cerrone recita la parte di Lavinia, Nicola Nocella quella di Padre Pio e Mariano Bruno è Totore.

Carmine Monaco ricopre il ruolo di Tonino, Elisabetta Pellini quello di Carlotta e Mirko Setaro è il Maggiordomo.

Hanno partecipato al film anche Francesco Paolantoni nelle vesti di Enzolone, Maurizio Casagrande in quello del questore e Gaetano Amato è il poliziotto. Nadia Baiocchi è Serafina, Cristiano Di Maio interpreta il poliziotto e Carmen Di Marzo è l’avvocato. Peppe Laurato recita la parte di Aurelio, Luca Lombardi quella del regista e Aldo Marinucci è il fratello di Serafina. Fanno parte del cast di Gomorroide Marianna Mercurio,

Cinzia Mirabella nel ruolo della mamma di Francesco, Julia Perri in quello della giornalista e Adriano Piccolo è il poliziotto. Infine Anna Trieste veste i panni della giornalista tv e Pascal Vicedomini quelli del conduttore.

