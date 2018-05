Ultime notizie governo | Carlo Cottarelli, pronta la lista ministri | Diretta

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

Lunedì 29 maggio – 06.00 – Il premier incaricato salirà al Quirinale questo pomeriggio con la lista dei ministri pronta. Non è escluso che il giuramento possa avvenire direttamente stasera, al massimo domani. Intanto prosegue il totoministri, saranno 12 poltrone quindi un esecutivo essenziale.

Ultime notizie governo: totoministri, ecco i nomi

19.30 I ministri del governo Cottarelli quasi certamente saranno tecnici non politici. Ecco i nomi più accreditati a ricoprire una carica.

14.50 M5S e Lega stanno ragionando sull’alleanza alle prossime elezioni, Salvini e fonti dei pentastellati non escludono la possibilità che sarebbe spiazzante per il resto delle forze politiche. Ecco le ultime notizie.

14.00 Carlo Cottarelli non si è espresso in modo positivo sull’Euro, una scelta sbagliata secondo l’economista.

13.40 Il premier incaricato Carlo Cottarelli non farà consultazioni con i partiti. La notizia emerge dopo l’inizio delle procedure per formare il governo balneare. Si va verso la presentazione della lista dei ministri a breve, quando MAttarella riceverà di nuovo l’economista.

12.35 Parla Cottarelli:” Il Presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti alle nuove elezioni”. “Con la fiducia il governo farebbe la finanziaria, mentre senza, dimissioni subito e elezioni dopo agosto“. A breve la squadra dei ministri ha annunciato il premier.

12.25 Zampetti annuncia che Mattarella ha conferito a Cottarelli l’incarico e ha accettato con riserva. A breve parlerà il premier incaricato per comunicare le scelte di formazione dell’esecutivo.

11.00 Andiamo a vedere chi è Carlo Cottarelli e perchè è stato chiamato al Colle.

10.45 Le elezioni anticipate potrebbero svolgersi a ottobre, ma resta il problema della legge elettorale. La questione è stata spiegata ieri dal presidente del Senato Casellati.

Lunedì 28 maggio – 10.30 Dopo il fallimente dell’incaricato Giuseppe Conte oggi alle 11,30 il presidente Sergio Mattarella ha convocato Carlo Cottarelli. L’incarico di governo verrà quindi affidato all’economista autore della spending review. Ecco il comunicato del Quirinale.

#Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha convocato per le ore 11.30 di oggi il Prof. Carlo #Cottarelli.

La Sala Stampa allestita presso la “Loggia d’Onore” sarà aperta partire dalle ore 10.00 — Quirinale (@Quirinale) 28 maggio 2018

Ultime notizie governo: Carlo Cottarelli premier, l’incarico oggi

15.55 Nicola Piepoli è dell’idea che “Salvini finge” su Paolo Savona, il vero problema è un altro. Infatti la Lega ha fatto registrare un incremento record in pochi giorni come mai accaduto a nessuno. Troppo alta la posta in gioco secondo il sondaggista. Articolo a questo link.

Sabato 26 maggio – 12.30 C’è ancora tensione sulla figura di Paolo Savona all’Economia, secondo alcune indiscrezioni Salvini avrebbe cambiato idea. Secondo il leader del Carroccio il governo Lega-M5S non andrebbe molto avanti. Intanto ha lasciato Roma e si è spostato a Milano. Ieri ha scritto un post “Sono molto arrabbiato” al quale Luigi di Maio ha messo il like attraverso la pagina ufficiale.

Inoltre ieri Enrico Mentana ha affermato “l’accordo appeso sul filo” per commentare la difficile situazione che si è venuta a creare. Mattarella non cede su Savona e Salvini sembra sul piede di guerra.

14.30 Giampiero Massolo potrebbe non essere il ministro degli Esteri, infatti ci sarebbe Salzano del M5S in rampa di lancio.

12.30 Conte è alla Camera per incontrare Salvini e Di Maio dopo aver visto Ignazio Visco.

12.25 Paolo Savona è sempre al centro delle trattative, la sua poltrona non è più così certa.

11.15 Mattarella ha annullato un appuntamento previsto per questo pomeriggio a Roma.

09.50 Questa mattina è previsto l’incontro con il governtore di Bankitalia Ignazio Visco per discutere dei risparmiatori truffati dalle banche. Infatti il premier ha annunciato che tutti e 330 mila saranno risarciti.

Venerdì 25 maggio – 09.30 La lista dei ministri del Governo Conte potrebbe arrivare già stasera al Quirinale. Questo è quanto filtra da ambienti parlamentari vicini a M5S e Lega. Intanto tra le indiscrezioni circolate c’è l’idea che Giuseppe Conte sia stato scelto da Napolitano in virtù di poco probabili conoscenze in comune.

Ultime notizie governo oggi | Governo Conte: lista ministri al Colle | Diretta

22.00 Aumenta la maggioranza di governo grazie all’appoggio di 4 parlamentari al Senato. Quindi ora l’esecutivo che sta per mascere ha 10 parlamentari di margine rispetto all’opposizione. A Montecitorio la situazione è decisamente più tranquilla invece.

20.00 Il Presidente Del Consiglio incaricato dovrebbe sciogliere la riserva tra domani e dopodomani al massimo. In queste ore vanno avanti le trattative per scegliere le pedine principali della squadra dei ministri.

18.30 Luigi Zingales è il principale favorito a sostituire Paolo Savona all’Economia visto che quest’ultimo non è ben visto dal Quirinale per le posizioni sull’Euro. Resta da capire nelle prossime ore come evolverà la situazione.

18.15 L’ex moglie di Conte è intervenuta per difenderlo dalle accuse sul curriculum falsato. Ecco chi è e qualche curiosità sui due.

17.30 Il discorso di Conte ieri dopo l’incontro con Mattarella potrebbe essere stato riscritto. Il retroscena emerge dalle segrete stanze del Colle e sembra essere accreditato di qualche fondamento.

Giovedì 24 maggio – 16.30: Il premier ha attivato i profili social per la comunicazione. Infatti è presente sia su Facebook sia su Instagram dove aggiorna i followers sull’operato di queste ore cruciali.

Ultime notizie governo | Conte oggi scioglie la riserva | Diretta