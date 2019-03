Ultimi sondaggi elettorali a inizio marzo 2019: analisi M5S-Lega-Pd

Come quella in Abruzzo, anche la tornata di regionali in Sardegna non ha mancato di influenzare le intenzioni di voto dell’ultima settimana. Gli istituti sono concordi nel fotografare una situazione che vede un consolidamento o un lieve aumento dei consensi per la Lega e un parallelo calo, più o meno consistente del Movimento 5 Stelle. Nel campo delle opposizioni, batte un colpo il Pd, tornato per alcuni sulle percentuali delle ultime politiche.

Ultimi sondaggi elettorali: la distanza tra le forze di governo

Secondo il sondaggio che di consueto viene presentato congiuntamente da Euromedia e Piepoli a Porta a Porta, per esempio, la forza del Movimento 5 Stelle oscilla tra il 21,8% (Euromedia) e il 25% (Piepoli). I pentastellati, dunque, sono a distanza siderale dal Carroccio nei dati di entrambi gli istituti per cui il partito di Salvini sarebbe tra il 31,5% (Euromedia) e il 34,6% (Piepoli). Per gli istituti poi il Pd è tornato ad aggirarsi dalle parti del risultato del 4 marzo scorso.

Anche per EMG il Movimento 5 Stelle ha accusato il colpo preso alle regionali in Sardegna; per l’istituto di Masia non supererebbe il 23,8% quando la Lega sarebbe al 31,2%. Il Pd è di nuovo sopra il 18%, di poco, anche per EMG. Sono entrambe in calo le forze di maggioranza, invece, secondo l’ultima rilevazione di Index; d’altra parte, la Lega si impone ancora sui partiti con quasi il 35% mentre i pentastellati sono dati al 22,2%. Anche per Index il Pd torna al 18%. Detto ciò, secondo l’ultima rilevazione condotta da Termometro Politico, gli uomini di Martina sarebbero ben più alti al 20,5%, in pratica a meno di un punto dai 5 stelle.

Ultimi sondaggi elettorali: il Pd torna a crescere?

Quanto registrato alle ultime regionali, insomma, sembra riflettersi a livello globale; la Lega consolida il suo primato e contestualmente al declino, al momento inarrestabile, del Movimento si muove quella che sembra un’inversione del trend negativo che ha colpito i Dem da un anno a questa parte. Pesano, come ha rilevato anche Ipsos, le buone performance in Abruzzo e Sardegna e il clima di mobilitazione dell’elettorato in visto delle Primarie di domenica 3 marzo. Tuttavia, una bassa affluenza ai gazebo l’elemento che potrebbe far nuovamente scemare le percentuali accordate questa settimana al Pd.

