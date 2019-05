Grande Fratello 2019: ospiti e anticipazioni di stasera 20 maggio

Stasera 20 maggio 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda il Grande Fratello. Il reality show condotto dall’amata Barbara D’Urso approda al suo settimo appuntamento con sorprese e ospiti speciali. Come nelle precedenti puntate, anche la settimana scorsa non sono mancate polemiche e colpi di scena. Francesca Cipriani infatti è entrata nella casa più spiata d’Italia e ha avuto un duro confronto con Valentina Vignali che ha spesso criticato l’ex bonas di Avanti un altro.

Durante la diretta poi Serena Rutelli ha ricevuto una lettera di una sua vecchia compagna di classe. Inoltre anche Giorgio, fidanzato di Francesca De André, è entrato in casa per chiarire la situazione dopo essere stato beccato con un’altra donna di nome Roxy. Infine, il televoto ha scelto di eliminare Mila che ha abbandonato il Grande Fratello ed è stata accolta in studio. Ma cosa succederà stasera?

Grande Fratello: ospiti e anticipazioni stasera 20 maggio 2019

Le polemiche, gli scontri e le sorprese sono oramai di casa al Grande Fratello. Tra poche ore infatti scopriremo se Eliana Michelazzo sarà una delle nuove concorrenti del reality. La donna infatti, agente di Pamela Prati coinvolta nelle polemiche sul caso del matrimonio annunciato e poi annullato tra la show girl e il misterioso Mark Caltagirone, ha chiesto di entrare nella casa per sfuggire alla pressione mediatica. Inoltre ci sono novità anche per Francesca De André. Dopo il chiarimento con il fidanzato, sono giunte nuove foto di Giorgio in compagnia con un’altra ragazza. Come reagirà questa volta la concorrente?

Durante la puntata del Grande Fratello molto probabilmente la neo uscita Mila si confronterà con alcuni dei suoi ex compagni della casa. Inoltre stasera scopriremo chi verrà eliminato tra Erica, Gaetano, Michael e Serena. Non mancheranno gli ospiti, le nuove nomination e i commenti della stramba coppia di opinionisti formata da Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Tutto questo e molto altro al Grande Fratello.

