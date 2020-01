C’è Posta per Te, la seconda puntata del programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, vedrà tra gli ospiti Mara Venier e Can Yaman

C’è Posta per Te: ospiti e anticipazioni di stasera 18 gennaio 2020

Dopo il grande debutto della scorsa settimana, che ha visto come attesissimo ospite l’attore Johnny Depp, questa sera andà in onda la seconda puntata di C’é posta per te.

Maria De Filippi, esattamente da venti anni, conduce il programma di intrattenimento serale più celebre della televisione. La Rete Ammiraglia Mediaset trasmette infatti il programma dal gennaio 2000 e, come di consueto, esso è caratterizzato da vecchi dissapori e litigi familiari. Separati da una grande busta, i protagonisti cercano di risolvere le loro diatribe, venendo però aiutati dalla conduttrice.

C’è Posta per Te: ospiti questa sera, Mara Venier tra le madrine di Sanremo 2020

Il programma condotto da Maria De Filippi, in onda in prima serata su Canale 5, riserverà come sempre, momenti davvero esilaranti, accompagnati e caratterizzati da ospiti d’eccezione. Questa sera, ad allietare la terza puntata di C’é posta per te interverranno la Signora di Rai 1, Mara Venier e il giovane attore turco Can Yaman, vera e propria star del web.

La celebre conduttrice di Domenica In, Mara Venier, farà dunque visita ad una vecchia amica e collega, regalando qualche sorpresa ai telespettatori Mediaset. Dopo le accuse rivolte ad Amadeus in seguito alle sue parole proferite durante la conferenza stampa, Mara Venier siederà sui candidi divanetti bianchi di C’è posta per te per anticiparci le proprie sensazioni in merito alla scelta di Amadeus di volerla al suo fianco durante l‘ultima serata del Festival di sanremo 2020.

C’è Posta per Te: anticipazioni e ospiti, Can Yaman star del web

Can Yaman, dal canto suo, è noto soprattutto per essere uno dei sex symbol più seguiti dagli utenti di instagram. Il giovane attore turco, dopo aver lasciato definitivamente la propria carriera d’avvocato, si dedica alle proprie passioni e alla propria vita sui social networks.

Numerose ammiratrici attendono con ansia l’ingresso di Yaman negli studi televisivi di C’è posta per te per poter ammirare il nuovo look dell’attore.

