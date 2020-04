Run all Night: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

Run all Night: la trama, il cast e le anticipazioni del film che andrà in onda stasera 3 aprile 2020 su Italia 1 alle 21.26.

Siete in cerca di emozioni forti? Run all night- Una notte per sopravvivere potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2015, in onda stasera 3 aprile 2020 dalle 21:26 su Italia 1, è stata diretta da Jaume Collet-Serra, regista e produttore cinematografico spagnolo noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come La maschera di cera, Orphan, Unknown – Senza identità, Paradise Beach – Dentro l’incubo e L’uomo sul treno – The Commuter.

Il thriller dal ritmo serrato, sceneggiato da Brad Ingelsby, ha potuto contare sulla fotografia di Martin Ruhe, le musiche di Alan Silvestri mentre il montaggio è stato affidato a Craig McKay. Il lungometraggio inoltre al botteghino in Italia ha incassato 938 mila euro nelle prime due settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di Run All Night!

Run all Night: trama e anticipazioni film stasera in tv

Run All Night segue le vicende di Jimmy Conlon, ex sicario a pagamento che dopo anni di crimini e violenza si ritrova a fare i conti con grandi rimpianti e rimorsi. Tormentato dai propri errori, cerca inutilmente conforto nell’alcool peggiorando così ulteriormente la situazione e allontanando sempre di più la possibilità di riparare, almeno in parte, ai propri sbagli.

La sua più grande fonte di sofferenza è il rapporto con il figlio Michael che conduce una vita nel rispetto della legge e non vuole più saperne nulla del padre. Quando però l’onesto ragazzo incrocia sul suo cammino il criminale Danny, erede del boss Shawn Maguire a sua volta è il capo di Jimmy, il protagonista è costretto a scendere in campo.

Il cast del film

In Run all Night Liam Neeson interpreta Jimmy Conlon mentre Joel Kinnaman è Michael “Mike” Conlon. Ed Harris veste i panni di Shawn Maguire, Génesis Rodríguez quelli di Gabriela Conlon e Boyd Holbrook è Danny Maguire.

Hanno partecipato al film anche Vincent D’Onofrio nel ruolo detective Harding, Common quello di Andrew Price e Bruce McGill è Pat Mullen. Holt McCallany recita la parte di Frank, Beau Knapp quella di Kenan Boyle e Nick Nolte è Eddie Conlon.

