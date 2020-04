Condividi su

Tra i tanti programmi d’approfondimento giornalistico uno dei più noti e sicuramente Report. La trasmissione, in onda oggi 6 aprile 2020 dalle 21:20 su Rai 3, approda ad un nuovo e interessante appuntamento dedicato all’attualità e alle problematiche che preoccupano maggiormente il pubblico italiano.

Come di consueto, sarà Sigfrido Ranucci a guidare gli spettatori tra le interviste e le indagini degli inviati speciali. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Report!

Report: servizi e anticipazioni stasera 6 aprile in tv su Rai 3

Protagonista della seconda puntata di Report non poteva che essere il tristemente noto Coronavirus. Da quando è scoppiata l’emergenza le nostre abitudini, l’economia e la società stessa si è dovuta adattare alla nuova situazione. Il programma quindi affronterà il delicato problema dei tamponi, quando è necessario farli, la difficoltà nel reperirli e la loro affidabilità. Un viaggio da Nord a Sud, tra le zone più colpite e quelle maggiormente a rischio per scoprire in che modo vengono attuati controlli e qual è la percentuale di coloro che hanno contratto la malattia. La trasmissione ci porterà a Bergamo, provincia con il più alto numero di morti e contagiati in Italia, e cercherà di capire le motivazioni di un così forte dilagare dell’epidemia. Nei primi giorni di marzo infatti si era deciso di trasformare l’intera città in zona rossa salvo poi cambiare strategia. Report mostrerà quali elementi hanno portato il Governo a prendere questa decisione e ascolteremo le dichiarazioni di chi sostiene di aver visto con i propri occhi i passi falsi nel gestione del virus.

Seguiremo poi le telecamere tra le strade di Padova dove i protocolli sono stati eseguiti scrupolosamente ed il contagio è stato bloccato. Il programma racconterà anche la storia di Calogero Rizzuto, direttore del Parco Archeologico di Siracusa, morto a causa del Covid-19 il 23 marzo 2020. L’uomo fin dai primi sintomi aveva chiesto invano di fare il tampone ed è stato ricoverato quando oramai le sue condizioni di salute erano irrimediabilmente compromesse. Purtroppo la stessa sorte è capitata poco ore dopo alla sua collaboratrice e sono stati contagiati altri colleghi. Report dedicherà poi ampio spazio alla situazione in Campania, territorio esposto al rischio di un crollo del sistema sanitario nel caso in cui la pandemia dovesse espandersi troppo.Proprio per questo il presidente della Regione Vincenzo De Luca sta lottando affinché venga rispettata la quarantena ma gli ospedali continuano a portare avanti la battaglia senza avere a disposizione i mezzi adeguati. Infine vedremo come Wuhan sta lentamente ritornando al normalità.

