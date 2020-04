The Departed – Il bene e il male: la trama, il cast e le anticipazioni del film che andrà in onda stasera 9 aprile 2020 su Italia 1.

The Departed – Il bene e il male: trama, cast e anticipazioni film

La prima serata del giovedì si apre all’insegna della Settima Arte con The Departed – Il bene e il male. La pellicola del 2006, in onda oggi 9 Aprile 2020 dalle 21:19 su Italia 1, è stata diretta dal grande Martin Scorsese, regista di fama mondiale che ha firmato opere del calibro di Taxi Driver, Toro scatenato, Re per una notte, Quei bravi ragazzi, Shutter Island, Silence e The irishman.

Il lungometraggio drammatico, sceneggiato da William Monahan, ha potuto contare sulle musiche di Howard Shore, la fotografia di Michael Ballhaus mentre il montaggio è stato affidato a Thelma Schoonmaker. Inoltre ha vinto quattro premi Oscar e incassato al botteghino in Italia 9,4 milioni di euro. Ma vediamo insieme la sinossi di The Departed!

The Departed – Il bene e il male: trama e anticipazioni film

The Departed segue le vicende di Frank Costello, potente mafioso che per controllare al meglio i suoi affari decide di far infiltrare suo figlio in polizia. Quello che il boss non sa è che le forze dell’ordine hanno messo a punto lo stesso ardito progetto con la speranza di poter finalmente assicurare alla giustizia il pericoloso criminale.

In gran segreto dunque viene reclutato Billy Costigan, ragazzo cresciuto alla periferia di Boston al quale viene dato il compito di conquistare la fiducia dei malviventi. Nel frattempo Colin Sullivan, figlio di Frank, è riuscito a fare carriera in polizia ed entra a far parte della squadra speciale che si occupa proprio del caso Costello. Come finirà The Departed?

Il cast del film

In The Departed Leonardo DiCaprio interpreta William “Billy” Costigan mentre Matt Damon è Colin Sullivan. Jack Nicholson veste i panni di Francis “Frank” Costello, Mark Wahlberg quelli di Sean Dignam e Martin Sheen è Oliver Queenan.

Hanno partecipato al film anche Ray Winstone nel ruolo di Mr. French, Vera Farmiga in quello di Madolyn e Anthony Anderson è Brown. Alec Baldwin recita la parte di Ellerby, Kevin Corrigan quella del cugino Sean e James Badge Dale è Barrigan. David O’Hara indossa le vesti di Fitzy, Jay Giannone quelle di Tailing Queenan e Mark Rolston è Timothy Delahunt. Infine Robert Wahlberg è Lazlo e Kristen Dalton interpreta Gwen.

