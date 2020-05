Condividi su

Vivi e lascia vivere: trama, cast e anticipazioni stasera 14 maggio

Oggi, 14 maggio 2020, alle 21:25 su Rai 1 andrà in onda Vivi e lascia vivere. La fortunata serie tv, diretta da Pappi Corsicato, approda al suo quarto appuntamento con un bagaglio d’ascolti davvero soddisfacente e ancora tante sorprese, inaspettate rivelazioni e colpi di scena che sicuramente conquisteranno il pubblico.

Prosegue quindi il percorso narrativo della fiction che ha come protagonista l’attrice Elena Sofia Ricci nei panni di Laura Ruggero, coraggiosa e tenace donna pronta a qualsiasi sacrificio pur di migliorare se stessa e offrire un futuro migliore ai suoi figli. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Vivi e lascia vivere!

Nella nuova puntata di Vivi e lascia vivere Giada, figlia maggiore di Laura, parte alla volta di Tenerife con la speranza di far emergere tutta la verità su ciò che è successo al padre. La ragazza infatti è tormentata da dubbi e sospetti ma si ritrova al cospetto di una scoperta davvero sconcertante: non solo il genitore non è morto ma da tempo ha una seconda famiglia in Spagna. La giovane donna, ancora sconvolta e scombussolata, torna a Napoli con Renato smascherando così tutte le menzogne della madre. scioccati dalle atroci bugie, Giada, Nina e Giovanni si allontanano da Laura che non trova conforto neppure nelle amiche, deluse dal suo comportamento.

Nel frattempo Nina è sempre più interessata ad Andrea, ragazzo affetto da un disturbo della personalità, ma decide di tenere segreti i suoi sentimenti. Intanto Giovanni inizia una relazione con Sara salvo poi rendersi conto di provare attrazione per un suo coetaneo che in realtà è il fratello della fidanzata. Infine le condizioni di salute di Toni peggiorano sempre di più. Come farà la protagonista di Vivi e lascia vivere ?

Il cast della serie tv

In Vivi e lascia vivere Elena Sofia Ricci interpreta Laura Ruggero mentre Massimo Ghini è Toni Romani, Antonio Gerardi ricopre il ruolo di Renato Ruggero, Silvia Mazzieri quello di Giada Ruggero e Carlotta Antonelli è Nina Ruggero. Giampiero De Concilio recita la parte di Giovanni Ruggero, Iaia Forte quella di Marilù Ruggero e Bianca Nappi è Rosa.

Hanno partecipato alla fiction anche Teresa Saponangelo nei panni di Daniela “Bonetti” Sonnino, Riccardo Maria Manera in quelli di Nicola e Giulio Beranek è Luciano. Giulia Elettra Gorietti è Miriam, Riccardo Lombardo interpreta Saverio e Irene Casagrande è Sara. Fanno parte del cast Ambrosia Caldarelli, Eleonora De Luca, Alessandra Acciai, Orsetta De Rossi nel ruolo di Lorenza e Lorenzo Lancellotti in quello di Toni ragazzo.

