Condividi su

Sole a catinelle: trama, cast e curiosità del film con Checco Zalone

In questo periodo così difficile per il nostro Paese, colpito dal Coronavirus, guardare una spassosa commedia come Sole a catinelle potrebbe essere un’ottima idea per distrarsi e trascorrere del tempo piacevole a casa.

Come ben sappiamo, da quando è scoppiata l’emergenza Covid-19 gli spostamenti sono permessi solo in caso di emergenze o per acquistare beni essenziali ma proprio in un clima così teso è importante non perdersi d’animo. Abbandonate quindi le preoccupazioni e lasciatevi travolgere dall’allegria di Sole a catinelle!

Sole a catinelle: trama del film con Checco Zalone

Sole a catinelle segue le vicende di Checco Zalone, giovane uomo originario del sud Italia che oramai da anni vive a Venezia con la moglie e il figlio. Ambizioso e annoiato dalla grigia routine del lavoro, il protagonista si licenzia ma disgraziatamente compie questo passo lo stesso giorno in cui la partner Daniela perde il posto in fabbrica.

Nonostante la difficile situazione economica, l’intraprendente marito è convinto che non ci sia nulla di cui preoccuparsi ed inizia un nuovo impiego presso un’azienda di elettrodomestici. Il suo compito è quello di vendere aspirapolvere e, grazie alla lunga sfilza di parenti che ha alle spalle, nei primi mesi ottiene grandiosi successi e consistenti guadagni. Per nulla incline al risparmio, Checco sperpera tutti i soldi e nel frattempo esaurisce la lista di conoscenti a cui proporre l’acquisto. Ben presto le sue proprietà vengono pignorate e Daniela, esasperata dal comportamento di Zalone, mette fine alla relazione con il coniuge. cosa farà adesso il protagonista di Sole a catinelle?

Il cast del film

Protagonista del film è Checco Zalone mentre Robert Dancs interpreta Nicolò. Miriam Dalmazio recita la parte di Daniela, Aurore Erguy quella di Zoé e Ruben Aprea è Lorenzo, figlio di Zoé. Valeria Cavalli veste i panni di Giulietta/Juliette Marin, Orsetta De Rossi quelli di Domiziana e Matilde Caterina è zia Ritella.

Hanno partecipato al film anche Daniela Piperno nelle vesti di Giovanna, Lydia Biondi in quelle di Carolina, maestra di Nicolò e Augusto Zucchi è Piergiorgio Bollini. Marco Paolini ricopre il ruolo di Vittorio Manieri, Alessandro Bressanello quello del dottor Giacomo Surace e Angie Alexander è la segretaria delle Risorse Umane. Mimmo Mignemi è il papà di Daniela, Claudia Brovedani interpreta Olga Bollini e Maurizio Lastrico è Ludovico, papà di Lorenzo. Completano il cast di Sole a catinelle Elettra Dallimore Mallaby nei panni dell’attrice del set cinematografico, Gaia Padovan in quelli della psicologa della scuola elementare di Nicolò, Paolo Braghetto è il sindacalista e Stefano Sabelli recita la parte di Onofrio.

Sole a catinelle: curiosità del film

Forse non tutti sanno che in origine il titolo di Sole a catinelle doveva essere Tutti dieci, chiaro riferimento alla pagella di Nicolò. Inoltre nel film quando Checco racconta la storia d’amore con Daniela in una scena compare una neonata, vera figlia del comico.

L’opera è stata diretta da Gennaro Nunziante e ha potuto contare sulla fotografia di Agostino Castiglioni mentre il montaggio è stato affidato a Pietro Morana. Lungometraggio ha ottenuto una candidatura a David di Donatello e incassato al botteghino in Italia51,9 milioni di euro.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it