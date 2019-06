Grande Fratello 2019: ospiti e anticipazioni semifinale 3 giugno

Stasera 3 giugno 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda il Grande Fratello. Il reality show condotto da Barbara D’Urso, tra litigi, polemiche e scioccanti rivelazioni, si avvicina sempre di più alla fine del suo percorso. Al centro della scorsa puntata c’è stata l‘intricata vicenda sentimentale di Francesca De André. Giorgio, ex fidanzato della gieffina ha lasciato la ragazza tramite un post su Instagram ed è entrato nella casa per confrontarsi con lei. Giorgio poi ha ammesso di aver tradito Francesca ma ha precisato di averlo fatto solo come ripicca alla particolare amicizia che la concorrente ha con Gennaro. A niente però è servita questa spiegazione e tra i due oramai, salvo sorprese, sembra davvero finita.

Inoltre l’esperienza del Grande Fratello è terminata per Serena Rutelli, in nomination con Martina e Michael. Infine uscita dalla casa Vladimir, ospite per una settimana, è entrata Taylor Mega, influencer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Ma cosa succederà stasera al Grande Fratello?

Grande Fratello: ospiti e anticipazioni semifinale 3 giugno 2019

Poche ore ci separano dalla semifinale del Grande Fratello. Anche questa settimana tra i concorrenti c’è stato spazio sia per momenti di tensione che per tenere effusioni. In particolare Francesca De André, dopo aver chiuso definitivamente la relazione con l’ex fidanzato Giorgio, si è baciata con Gennaro. A mettere zizzania tra i due ragazzi ci ha pensato però Taylor Mega, ospite della casa e sogno proibito di Gennaro. Francesca infatti, travolta dalla gelosia, si è scagliata contro il ragazzo accusandolo di dare troppe attenzioni all’influencer.

Il Grande Fratello dedicherà poi ampio spazio al turbamento interiore mostrato da Michael, alle incertezze d’amore di Valentina Vignali e alla richiesta di Gianmarco di vedere la sua famiglia. Inoltre stasera sapremo

il pubblico chi ha deciso di salvare, tramite televoto, tra Enrico, Erica e Kiko. Gennaro invece può stare tranquillo poiché la settimana scorsa è stato ufficialmente nominato come primo finalista. Non mancheranno poi ospiti speciali e il commento della stramba coppia di opinionisti formata da Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Tutto questo e molto altro stasera al Grande Fratello.

