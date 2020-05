Condividi su

Io sono Mia: trama, cast e storia del film stasera in tv Rai 1

La prima serata del martedì si apre all’insegna delle grandi emozioni con Io sono mia. Il film biografico del 2019, in onda oggi 12 Maggio 2020 dalle 21:25 su Rai 1, è stato diretto da Riccardo Donna, regista e cantautore noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Passioni, Un medico in famiglia, Le ragazze di Piazza di Spagna, Questo piccolo grande amore, Come fai sbagli, C’era una volta Studio Uno e La strada di casa.

L’appassionante pellicola, sceneggiata da Monica Rametta, ripercorre la vita professionale e privata dell’amata artista calabrese che, esattamente venticinque anni fa, morì lasciando un vuoto incolmabile nel cuore degli italiani. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Io sono Mia!

Io sono Mia: trama e storia del film stasera in tv Rai 1

Io sono Mia prende le mosse dal 1989, anno in cui Domenica Rita Adriana Bertè, detta Mimì, partecipa al Festival di Sanremo con il brano Almeno tu nell’universo. È questo infatti un momento molto importante per l’artista che da tempo si è allontanata dal mondo dello spettacolo e ha vissuto grandi sofferenze a causa di assurde dicerie che hanno distrutto la sua carriera.

La cantante calabrese racconta tutte le tappe fondamentali della sua esistenza alla giornalista Sandra che ascolta affascinata le gioie e dolori della Bertè. Quest’ultima ripercorre quindi il difficile rapporto con il padre, profondamente legato alla figlia ma disposto a qualsiasi cosa pur di ostacolare il suo sogno di diventare famosa, l’amicizia con Franco Califano, il grande amore per Ivano Fossati e l’assurda nomea di porta sfortuna che ha messo a dura prova il suo equilibrio psichico e per anni l’ha relegata nel buio.

Il cast del film

Protagonista di Io sono Mia è Serena Rossi che interpreta Mia Martini. Maurizio Lastrico veste i panni di Andrea, Lucia Mascino quelli di Sandra Neri e Dajana Roncione è Loredana Bertè. Antonio Gerardi recita la parte di Alberigo Crocetta, Nina Torresi quella di Alba Calia e Daniele Mariani è Anthony.

Hanno partecipato al film anche Francesca Turrini nel ruolo della manager di Mia, Fabrizio Coniglio in quello di Roberto Galanti e Gioia Spaziani è Maria Salvina Dato. Duccio Camerini indossa le vesti di Giuseppe Radames Bertè, Simone Gandolfo quelle del caporedattore e Corrado Invernizzi è Charles Aznavour. Infine Edoardo Pesce recita la parte di Franco Califano.

