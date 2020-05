Condividi su

Amici speciali: ospiti e anticipazioni di stasera 15 maggio 2020

Il weekend si apre all’insegna del ballo e della musica con Amici speciali. Il programma televisivo, in onda oggi 15 maggio 2020 dalle 21:20 su Canale 5, è proprio quello che ci vuole per trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul proprio divano.

La nuova trasmissione, spin-off del noto talent show Mediaset, stasera approda al primo dei suoi quattro appuntamenti e sembra avere tutte le carte in regola per intrattenere il pubblico. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Amici Speciali!

Un programma televisivo nuovo e interessante è proprio quello che ci vuole in questo momento così particolare. Sebbene infatti sia terminato il periodo di Lockdown, il Coronavirus è ancora in circolo e tante sono le misure di sicurezza da rispettare per scongiurare una nuova ondata di contagi. È necessario quindi prolungare il più possibile la permanenza a casa e preferire lo smart working al lavoro in presenza. L’incertezza del futuro, il cambiamento delle abitudini e la paura di contrarre il Covid-19 possono facilmente fiaccare l’umore dei cittadini ma è di fondamentale importanza non lasciarsi travolgere dalla tristezza. È possibile infatti svolgere attività interessanti anche tra le quattro mura della dimora e guardare una trasmissione allegra come Amici Speciali è un’ottima idea per rilassarsi e mettere da parte le preoccupazioni.

Al timone dello spettacolo ci sarà Maria De Filippi, regina di Canale 5, che presenterà i dodici concorrenti in gara di cui sette sono cantanti (Giordana Angi, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, i The Kolors, il rapper Random, Gaia Gozzi) e cinque ballerini (Alessio Gaudino, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Andreas Muller e Javier Rojas. A giudicare le performance ci penserà la giuria composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato. Ma le sorprese di Amici speciali non finiscono qui. Al talent show infatti parteciperanno anche RDS, Radio Italia, RTL 102.5 è Radio 105. Infine i premi dei vincitori verranno devoluti in beneficenza a favore delle associazioni che stanno lottando contro il Coronavirus. Tutto questo e molto altro dalle 21:20.

