Troppo napoletano: trama, cast e anticipazioni film stasera su Rai 2

Siete in cerca di un’esilarante commedia? Allora Troppo napoletano potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2016, in onda stasera 19 maggio 2020 dalle 21:20 su Rai 2, è stata diretta da Gianluca Ansanelli, regista, sceneggiatore, conduttore televisivo e radiofonico noto per aver partecipato a programmi d’intrattenimento di forte richiamo come Telegalibardi, Le Iene, Call game e Casbah.

Lo spassoso lungometraggio, diffuso da 01 Distribution, ha potuto contare sulla fotografia di Francesco Di Giacomo, il montaggio di Lorenzo Peluso mentre le musiche sono state affidate a Gianni Gallo e Maurizio Bosnia. L’opera inoltre ha ottenuto una candidatura Nastri d’Argento e incassato al botteghino in Italia 1,4 milioni di euro nelle prime tre settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di Troppo napoletano!

Troppo napoletano: trama e anticipazioni film stasera su Rai 2

Troppo napoletano è ambientato nel capoluogo campano e segue le vicende di Debora, giovane vedova la cui vita è stata sconvolta dalla morte del marito, cantante neomelodico molto conosciuto nel suo ambiente.

La donna è preoccupata che il figlio Ciro non abbia superato il lutto e decide di portare l’adolescente dallo psicologo Tommaso. Ben presto quest’ultimo scopre che il ragazzo è alle prese con i classici problemi della sua età e in particolar modo si è innamorato della compagna di classe Ludovica. Nel frattempo il professionista ha perso la testa per Debora. come andrà a finire?

Il cast del film

In Troppo napoletano Serena Rossi interpreta Debora Iovine mentre Luigi Esposito è Tommaso Orfei. Rosario Morra veste i panni di Stefano Mancini, Gennaro Guazzo quelli di Ciro Iovine e Giorgia Agata è Ludovica Mancini. Giovanni Esposito recita la parte di Giovanni Clementino, Salvatore Misticone quella del nonno Gaetano e Nunzia Schiano è la signora Scognamiglio.

Hanno partecipato alla commedia anche Loredana Simioli nel ruolo di zia Maria, Giusi Cervizzi in quello di zia Teresa e Antonella Lori è nonna Carmela. Luigi Attrice indossa le vesti di zio Alfredo, Rosaria De Cicco quelle della professoressa di italiano ed Eleonora Albrecht è Linda. Inoltre Maria Del Monte recita la parte della fioraia, Gianni Parisi quella del preside e Gianni Ferreri è Alfredo Quagliarulo. Infine Gennaro Di Biase è Genny Maresca, Clementino interpreta se stesso e Fabiola Balestriere è un’amica di scuola.

