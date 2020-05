Condividi su

La furia dei titani: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Amate la mitologia greca? allora non lasciatevi sfuggire La furia dei titani! La pellicola del 2012, in onda stasera 27 Maggio 2020 dalle 21:20 su Italia 1, è stata diretta da Jonathan Liebesman, regista sudafricano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Al calare delle tenebre, Rings, Non aprite quella porta – L’inizio, The Killing Room, World Invasion e Tartarughe Ninja.

Il lungometraggio epico, sceneggiato da Dan Mazeau, David Leslie Johnson e Steve Knight, ha potuto contare sulle musiche di Javier Navarrete, la fotografia di Ben Davis mentre il montaggio è stato affidato a Martin Walsh. La Furia dei titani, sequel del film uscito nel 2010 di Louis Leterrier, ha incassato al botteghino in Italia 4,2 milioni di euro nelle prime 5 settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi!

La furia dei titani: trama e anticipazioni del film stasera in tv

La pellicola è ambientata dieci anni dopo la distruzione del crudele Kraken ad opera di Perseo. Il coraggioso figlio di Zeus, portata a termine la sua missione, decide di vivere un’esistenza tranquilla passando le giornate con il piccolo Elios e attività rilassanti come la pesca.

Tuttavia la pace è destinata a durare poco e la furia dei Titani travolge le divinità. queste ultime infatti non hanno i poteri di una volta a causa degli esseri umani che non compiono più atti di devozione nei loro confronti. Si prepara quindi una battaglia epica che potrebbe cambiare per sempre le sorti dell’Olimpo.

Il cast del film

In La furia dei titani Sam Worthington interpreta Perseo mentre Liam Neeson è Zeus. Ralph Fiennes veste i panni di Ade, Danny Huston quelli di Poseidone e Rosamund Pike è Andromeda.

Hanno partecipato al lungometraggio anche Édgar Ramírez nel ruolo di Ares, Bill Nighy in quello di Efesto e Toby Kebbell è Agenore. John Bell recita la parte di Elios, Lily James quella di Korrina e Alejandro Naranjo è Mantius. Infine Freddy Drabble indossa le vesti di Apollo e Kathryn Carpenter è Atena.

