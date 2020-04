Condividi su

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo: trama, cast e anticipazioni film

In un momento così difficile per il nostro paese, duramente colpito dal Coronavirus, guardare un film divertente come Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo potrebbe essere un’ottima idea per distrarsi e trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul proprio divano. Il lungometraggio del 2007, in onda stasera 16 aprile 2020 dalle 21:21 su Canale 5, è stato diretto da Gore Verbinski e rappresenta il terzo capitolo della celebre saga cinematografica iniziata nel 2003.

La pellicola d’avventura, prodotta da Walt Disney Pictures, Jerry Bruckheimer Films, ha potuto contare sulle musiche del compositore Hans Zimmer, la fotografia di Dariusz Wolski mentre il montaggio è stato affidato a Stephen E. Rivkin, Craig Wood. L’opera inoltre ha ottenuto due candidature a premio Oscar e incassato al botteghino in Italia 16,4 milioni di euro. Ma vediamo insieme la sinossi di Pirati dei Caraibi!

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo: trama e anticipazioni film

Tornano i nostri amati Pirati dei Caraibi alle prese con una nuova ed emozionante missione. Lord Beckett ha un unico, grande obiettivo: dare la caccia, assieme alla Compagnia delle Indie orientali, a tutti coloro che percorrono il mare per depredare navi e coste o che semplicemente non vogliono sottomettersi alle leggi dello Corona. Per portare a termine l’ardito piano l’uomo si serve di Davy Jones a cui affida il compito di rintracciare e distruggere le imbarcazioni dei corsari.

L’unico modo per perpetrare la sopravvivenza degli avventurosi fuorilegge è riunire i Nove Pirati Nobili, gruppo di cui fa parte Jack Sparrow che però e bloccato nel Limbo del forziere fantasma. A questo punto Will, Elizabeth, Gibbs e Barbarossa partono alla volta di Singapore con la speranza di recuperare la mappa in cui è indicato dove si trova lo spettrale baule.

Il cast del film

In Pirati dei Caraibi Johnny Depp veste i panni di Jack Sparrow e Orlando Bloom quelli di Will Turner. Keira Knightley interpreta Elizabeth Swann, Geoffrey Rush è Hector Barbossa e Bill Nighy è Davy Jones. Stellan Skarsgård ricopre il ruolo di Sputafuoco Bill Turner, Chow Yun-fat quello di Sao Feng e Jack Davenport è James Norrington. Kevin McNally recita la parte di Joshamee Gibbs, Jonathan Pryce quelladi Weatherby Swann e Lee Arenberg è Pintel.

Hanno partecipato al film anche Mackenzie Crook nelle vesti di Ragetti, Tom Hollander in quelle di Cutler Beckett e David Schofield è Ian Mercer. Keith Richards è Edward Teague, Naomie Harris interpreta Tia Dalma / Calypso e Martin Klebba è Marty. Inoltre David Bailie recita la parte di Cotton, Giles New quella di Murtogg e Angus Barnett è Mullroy. Completano il cast di Pirati dei Caraibi Jonny Rees nei panni di Theodore Groves e Reggie Lee in quelli di Tai-Huang.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it