Harry Potter e i doni della morte II: trama, cast e curiosità del film

L’attesa è finita, poche ore ci separano da Harry Potter e i doni della morte II. La pellicola del 2011, in onda stasera 7 Aprile 2020 dalle 21:18 su Italia 1, rappresenta il capitolo finale della celebre saga cinematografica tratta dai romanzi di J. K. Rowling.

È giunto il momento della resa dei conti per il giovane studente di Hogwarts noto per essere sopravvissuto al temibile Voldemort quando era ancora in fasce. Ma vediamo insieme quali pericoli dovrà affrontare Harry Potter!

Harry Potter e i doni della morte II: trama del film

Ne è passato di tempo da quando Harry Potter era un bambino solitario con tanti sogni nel cassetto. Dimostratosi negli anni un mago dagli abilità straordinarie, il ragazzo ha vissuto tante avventure con i suoi coetanei Hermione e Ron. Dopo aver abbandonato la scuola di Hogwarts, oramai conquistata dal malvagio Signore Oscuro, i tre amici partono alla ricerca degli horcrux, oggetti o esseri viventi in cui Voldemort ha nascosto la sua essenza Vitale diventando così immortale.

Scoperto che uno dei preziosi nascondigli si trova nella banca Gringott E più precisamente nella camera blindata di Bellatrix Lestrange, i ragazzi si introducono furtivamente nella stanza e riescono a portare a termine l’impresa. Venuti a sapere che uno dei tasselli mancanti è il diadema di Priscilla Corvonero, I giovani maghi tornano ad Hogwarts. Qui la professoressa Minerva Mcgranitt duellerà con Severus Piton dando così inizio alla battaglia finale.

Il cast del film

Daniel Radcliffe intepreta Harry Potter mentre Rupert Grint è Ron Weasley. Emma Watson veste i panni di Hermione Granger, Helena Bonham Carter quelli di Bellatrix Lestrange e Robbie Coltrane è Rubeus Hagrid. Ralph Fiennes recita la parte di Lord Voldemor, Michael Gambon quella di Albus Silente e John Hurt è Garrick Olivander. James Phelps è Fred Weasley e Oliver Phelps è George Weasley. Inoltre Clémence Poésy ricopre il ruolo di Fleur Delacour, Natalia Tena quello di Ninfadora Tonks e Julie Walters è Molly Weasley.

Fanno parte del cast di Harry Potter e i doni della morte II anche Mark Williams nelle vesti di Arthur Weasley, Bonnie Wright in quelle di Ginny Weasley e Jason Isaacs è Lucius Malfoy. Kelly Macdonald è Helena Corvonero, Gary Oldman interpreta Sirius Black e Alan Rickman è Severus Piton. Maggie Smith recita la parte di Minerva McGranitt, David Thewlis quella di Remus Lupin e David Bradley è Argus Gazza. Warwick Davis è Unci-Unci, Filius Vitious, Tom Felton è Draco Malfoy e Ciarán Hinds interpreta Aberforth Silente. Gemma Jones veste i panni di Poppy Chips, Dave Legeno quelli di Fenrir Greyback e Miriam Margolyes è Pomona Sprite. Infine Helen McCrory ricopre il ruolo di Narcissa Malfoy e Nick Moran quello di Scabior.

Harry Potter e i doni della morte II: le curiosità del film

Forse non tutti sanno che l’ultimo romanzo della celebre saga è stato trasposto in due pellicole separate: Harry Potter e i doni della morte parte I e II. Entrambe i lungometraggi, così come i due precedenti, sono stati diretti da David Yates.

Il capitolo finale ottenuto ben tre candidature a premio Oscar e incassato al botteghino in Italia 22,3 milioni di euro. Inoltre in questo film l’autrice dei romanzi J. K. Rowling torna per la seconda volta in nelle vesti di produttrice.

