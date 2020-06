Condividi su

Tutte lo vogliono: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv Rai 2

La settimana si apre all’insegna del buonumore e divertimento con Tutte lo vogliono. La commedia del 2015, in onda stasera 15 giugno 2020 dalle 21:20 su Rai 2, è stata diretta da Alessio Maria Federici, sceneggiatore, attore e regista italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Bambini, Lezioni di cioccolato 2, Stai lontana da me, Fratelli unici e Terapia di coppia per amanti.

L’esilarante lungometraggio, diffuso da 01 Distribution, si è avvalso delle musiche di Francesco Cerasi, la fotografia di Fabrizio Lucci mentre il montaggio è stato affidato a Patrizio Marone. Il film inoltre al botteghino in Italia ha incassato 658 mila euro nel primo weekend di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di Tutte lo vogliono!

Tutte lo vogliono: trama e anticipazioni film stasera in tv Rai 2

Il film segue le vicende di Orazio e Chiara, due sconosciuti che apparentemente non hanno nulla in comune. Il primo è un gentile e premuroso shampista per cani che gira su richiesta spassosi video di animali. La donna invece, ricca, snob e altezzosa, è una food designer, cioè prepara cibo esteticamente bello, ma, nonostante gli agi in cui vive, qualcosa turba la sua serenità. La protagonista infatti soffre di anorgasmia ovvero non riesce a trarre piacere dai rapporti sessuali e da tempo frequenta una terapia di gruppo, sperando di risolvere il problema.

Un giorno una sua amica la spinge a provare un GPS, acronimo per Generoso Partner Sessuale, un gigolò moderno che potrebbe aiutarla. Dopo aver tentanto qualsiasi strada senza ottenere risultati, Chiara decide di provare il portentoso uomo ma per una serie di equivoci a casa della donna si presenta Orazio. Come finirà Tutte lo vogliono?

Il cast del film

In Tutte lo vogliono Vanessa Incontrada interpreta Chiara mentre Enrico Brignano è Orazio. Giulio Berruti veste i panni di Raffaello, Ilaria Spada quella di Francesca e Gianna Paola Scaffidi è Beatrice.

Hanno partecipato alla commedia anche Massimo Bagnato, Andrea Perroni nel ruolo di Marco e Giovanna Rei in quello di Ramona. Massimiliano Vado recita la parte dello psicologo, Alessio Manuali quella dell’oste e Marta Zoboli è Marta. Infine Federico Perrotta è lo chef e Magdalena Grochowska indossa le vesti di Giannina.

