Trends Google 2019: parole più ricercate, eventi e personaggi

Come ogni anno a fine dicembre è tempo di bilanci: quali sono stati i migliori film, libri, album, serie tv dell’anno? Quali sono stati gli eventi più importanti e significativi che hanno caratterizzato questo 2019 che volge al termine? Per rispondere a queste domande, ci possono venire in aiuto i Trends Google 2019, ovvero le parole, gli eventi e i personaggi più cercati dagli utenti sul motore di ricerca targato Mountain View.

Trends Google 2019: le parole e i personaggi di tendenza di quest’anno

Quali sono stati gli argomenti di tendenza in Italia? Tra le parole e tra i personaggi più ricercati spicca senza dubbio il nome di Nadia Toffa, la giornalista delle Iene morta il 13 agosto dopo una lunga e documentata battaglia contro il tumore. Restando tra le parole più cercate su Google, un enorme volume di traffico ha riguardato la cattedrale di Notre Dame dopo l’incendio, mentre il Festival di Sanremo si ritrova al terzo posto. Seguono quindi le elezioni europee, tra gli eventi politici più importanti dell’anno, mentre al 5° posto troviamo un altro personaggio popolare che ci ha lasciati: Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills 90210. Tra i personaggi più di tendenza di quest’anno ci sono anche Mia Martini, il vincitore di Sanremo Mahmood e Mauro Icardi, al centro di una telenovela di calciomercato quest’estate.

Trends Google 2019: fai da te e come fare

Su Google ogni giorno le persone cercano come fare qualcosa con le proprie mani, senza doversi rivolgere per forza a un professionista specializzato. Vuoi per esigenze particolari, vuoi perché si vuole imparare una cosa per hobby, quest’anno gli italiani hanno cercato di fare da soli gnomi di Natale, maschere di Carnevale, maschera per il viso, segnaposto pasquali e pollai.

Per quanto riguarda i come fare stravince la “domanda Navigator”, mentre al secondo posto troviamo uno dei rompicapo più famosi del mondo, il cubo di Rubik. Quindi passiamo alle cose pratiche: come fare “la valigia”, il sempreverde “nodo alla cravatta” e infine il “passaporto”.

I Cosa significa e i Perché del 2019

Su Google si cercano anche i significati di parole che magari sentiamo da qualche parte, ma che non conosciamo o di cui forse non ne ricordiamo il significato. Molti italiani si sono chiesti quest’anno cosa significa Machu Picchu, Hollywood, Trigama, Flat tax e DSGA. Il perché più cercato guarda invece alla politica: “Perché è caduto il governo?” è stata una delle domande più frequenti in questa torrida estate. Segue l’interrogativo sul rinvio della partita Lazio-Udinese, sull’origine del nome del recente movimento di piazza delle sardine, sul motivo per cui la Turchia attacca i curdi e infine sulla ragione per la quale non siamo più tornati sulla Luna (quest’anno cadeva il 50° anniversario dello sbarco sul nostro satellite).

Mete vacanze, ricette e biglietti

Zanzibar è stata la meta più gettonata (o almeno più cercata) su Google, seguita dalla Croazia e quindi dalla Sardegna. Al quarto e quinto posto troviamo rispettivamente Calabria e Puglia. Tra le ricette spicca invece la pastiera napoletana, seguita dal tiramisu e dalle lenticchie. Chiudono la top 5 la colomba pasquale e le chiacchiere. Per ciò che concerne i trend di ricerca nel comparto ricette è significativa l’associazione del cibo (il più delle volte un dolce) al periodo festivo dell’anno.

Su Google si cercano informazioni anche sui biglietti, magari per acquistarli online: nonostante i numerosi giochi presenti tutto l’anno e i montepremi di certo più alti, la Lotteria Italia continua a essere molto cercata dagli utenti italiani. Seguono poi i concerti di Ultimo e Vasco Rossi, mentre al quarto posto troviamo il calcio con la finale di Champions League e al quinto un appuntamento imperdibile per i golosi, ovvero il Sigep, il Salone internazionale del gelato e della pasticceria artigianale.

