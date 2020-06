Made in Sud: il cast, i presentatori e gli ospiti dello show comico che andrà in onda oggi 16 giugno 2020 dalle 21:20 su Rai 2.

Made in Sud: anticipazioni e ospiti stasera 16 giugno su Rai 2

La lunga attesa è finita, poche ore ci separano da Made in Sud. Lo spassoso programma televisivo, ideato da Paolo Mariconda e Nando Mormone, approda alla sua decima edizione con tanti nuovi comici, veterani della risata e ospiti speciali che sicuramente riusciranno a strappare un sorriso al pubblico.

In realtà lo show sarebbe dovuto andare in onda mesi fa ma, così come tutte le trasmissioni ancora da girare, è stato rimandato a causa del Coronavirus ed è uno dei primi spettacoli d’intrattenimento ad esordire dopo il Lockdown. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Made in Sud!

Il tornado Covid-19 ha travolto anche il mondo dello spettacolo che è stato costretto a bloccarsi e attendere la fine della Quarantena. Improvvisamente nuove pellicole, programmi in diretta e trasmissioni pronte ad andare in onda hanno visto il proprio destino cambiare ma, ora che il peggio è passato, tutto sta gradualmente tornando alla normalità. Sebbene il Coronavirus sia ancora in circolo, il numero di contagi è calato e, rispettando le misure di sicurezza in vigore, spassosi spettacoli possono finalmente esordire.

Alle 21:20 lo splendido Auditorium del CPTV di Napoli aprirà le proprie porte e prenderà ufficialmente il via la decima edizione di Made in Sud. Al timone dell’esilarante show ci sarà la collaudata coppia formata dal ballerino Stefano De Martino e la simpaticissima Fatima Trotta che tra battute, gag e risate presenterà i comici e gli ospiti del programma. I due conduttori potranno poi contare sulle esilaranti incursioni di Biagio Izzo che, come già in passato, interagirà con gli artisti sul palco e i presentatori dando vita ad imperdibili sketch. Quest’anno entrano nel cast fisso dello show Lello Arena e Sal Da Vinci mentre Enzo Avitabile parteciperà ad alcune puntate. Stasera giungerà in studio il famoso rapper Clementino e verranno interpretati alcuni brani di Renato Carosone per celebrare i 100 anni dalla sua nascita. Di seguito l’elenco dei comici che si esibiranno a Made in Sud:

Saliranno sul palco di Made in Sud anche:

Enzo Fischetti

Uccio De Santis

Ettore Massa

Antonio D’Ausilio

Peppe Laurato

Rosaria Miele

Rosario Alagna

Tommy Terrafino

Parteciperanno a Made in Sud :

Piero Salerno

Damiano Terzo

Claudio Di Giovanni

Giuseppe Accetta

I Gemelli di Guidonia

Adel Ahmed

Vincenzo De Lucia

Infine fanno parte del cast di Made in Sud:

Sara Carannante

Irene Pariota

Rosaria Frenza

