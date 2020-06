Il crimine non va in pensione: tutto quello che c’è da sapere sulla spassosa commedia che andrà in onda oggi 23 giugno 2020.

Il crimine non va in pensione: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

Siete in cerca di una spassosa commedia? Allora Il crimine non va in pensione potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2017, in onda stasera 23 giugno 2020 dalle 21:25 su Rai 1, è stata diretta e interpretata da Fabio Fulco, attore italiano noto al grande pubblico per aver recitato in opere come Un tè con Mussolini, Malefemmene, Vita Smeralda, Il bello delle donne, Orgoglio e Incantesimo.

L’esilarante lungometraggio, sceneggiato da Fabrizio Quadroni e distribuito da Stemo Production, è proprio quello che ci vuole per trascorrere del tempo in allegria e mettere da parte le preoccupazioni. Ma vediamo insieme la sinossi!

Il crimine non va in pensione: trama e anticipazioni film stasera in tv

Il crimine non va in pensione segue le vicende di un gruppo di anziani, tutti ospiti della casa di riposo La Serenissima. Tra passatempi vari, le giornate trascorrono tranquille e serene fino a quando una notizia sconvolge il centro: Edda, vivace settantatreenne, ha avuto un malore, dopo aver perso tutti i suoi soldi in scommesse illegali, ed è stata ricoverata in ospedale.

Preoccupati e increduli, i compagni d’avventure scoprono che l’amica ha compiuto questo gesto sconsiderato per aiutare la figlia che verte in condizioni economiche gravi. Pronti a soccorrere Edda, gli ospiti della Serenissima organizzano una rapina. Ci riusciranno?

Il cast del film

In Il crimine non va in pensione Stefania Sandrelli interpreta Maria mentre Ivano Marescotti è Michele. Gianfranco D’Angelo veste i panni di Cesare, Fabio Fulco quelli di Salvatore e Franco Nero è il Primario.

Hanno partecipato alla pellicola Orso Maria Guerrini nel ruolo di Alfio, Maurizio Mattioli in quello di Barabba e Giacomo Piperno è Romeo. Rosaria D’Urso recita la parte di Teresa, Aldo Leonardi quello di Ernesto e Salvatore Misticone è Donato. Infine Silvana Bosi indossa le vesti di Edda e Gisella Sofio quelle di Ersilia.

