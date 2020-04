Condividi su

Diavoli 2: trama, cast e anticipazioni serie tv Sky. Quando esce

È passato poco tempo dal suo approdo su Sky Atlantic ma i fan già si domandano quando uscirà Diavoli 2. Il thriller finanziario, tratto dall’omonimo romanzo del dirigente d’azienda Guido Maria Brera, ha esordito venerdì 17 aprile 2020 ottenendo un grande successo d’ascolti.

Punto di forza della serie tv, oltre ad un cast di attori davvero eccezionale che può contare su artisti del calibro di Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, è la sua capacità di catturare l’attenzione del pubblico con colpi di scena, torbidi intrighi e complessi rapporti umani. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Diavoli 2!

Diavoli 2: trama e anticipazioni serie tv Sky. Quando esce

La prima stagione della fiction tratta dal libro di Guido Maria Brera ha iniziato il suo percorso narrativo proprio al momento giusto. Il tornado Coronavirus ha infatti radicalmente cambiato le abitudini dei cittadini italiani che si sono dovuti adattare alle norme di sicurezza per il contrasto e contenimento dell’epidemia. La limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti, permessi solo in caso di emergenze o per acquistare beni essenziali, e la paura del contagio hanno fiaccato l’animo di molte persone. Nonostante le legittime preoccupazioni, è di fondamentale importanza non lasciarsi travolgere dalla tristezza ma dedicarsi ad attività piacevoli da poter svolgere anche tra le quattro mura di casa come leggere, ascoltare buona musica, dipingere o semplicemente guardare una serie tv appassionante.

Come già detto in apertura di articolo, il telefilm con Alessandro Borghi ha ottenuto un grande successo d’ascolti ma già prima del ragguardevole risultato era stata annunciata la produzione di Diavoli 2. Attualmente gli sceneggiatori stanno scrivendo i nuovi episodi ma la data di esordio del secondo capitolo è ancora un mistero. Due elementi potrebbero ritardare le riprese della fiction: la pandemia e gli impegni degli attori. Fino a quando non sarà conclusa la battaglia con il Covid-19 non potranno essere girate le puntate e inoltre i personaggi principali stanno lavorando contemporaneamente a più progetti. Per quanto riguarda la trama sappiamo che l’opera sarà ambientata nell’anno della Brexit e racconterà anche l’emergenza Coronavirus.

Il cast della serie tv

Protagonisti di Diavoli 2 saranno Alessandro Borghi e Patrick Dempsey rispettivamente nel ruolo di Massimo Ruggiero e Dominic Morgan. Probabilmente poi torneranno anche Kasia Smutniak nei panni di Nina Morgan, Laia Costa in quelli di Sofia Flores e Malachi Kirby nella parte di Oliver Harris. Ci sarà anche Paul Chowdhry nelle vesti di Kalim Chowdrey, Pia Mechler in quelle di Eleanor Bourg e Nathalie Rapti Gomez nel ruolo di Kate Baker.

Parteciperanno alla seconda stagione anche Harry Michell nei panni di Paul McGuinnan, Sallie Harmsen in quelli di Carrie Price e Lorna Brown sarà Vicky Bale. Tom McKay reciterà la parte di Chris Bailey, Lars Mikkelsen quella di Daniel Duval e Tatjana Nardone sarà Cynthia. Infine ci saranno anche Jemma Powell nelle vesti di Claire Stuart, Chris Reilly in quelle di Alex Vance e Gabrielle Scharnitzky sarà Antonia Kessler.

