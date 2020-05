Condividi su

Hunger Games: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv 7 maggio

Amate i film post apocalittici? allora Hunger Games potrebbe fare al caso vostro! Il lungometraggio del 2012, in onda stasera 7 maggio 2020 dalle 21:30 su Italia 1, è stato diretto da Gary Ross, regista e sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Pleasantville, Seabiscuit – Un mito senza tempo, Free State of Jones e Ocean’s 8.

La pellicola ad alta tensione, trasposizione per il grande schermo dell’omonimo romanzo scritto da Suzanne Collins, è stato distribuito da Warner Bros ed ha potuto contare sulla fotografia di Thomas stern, le musiche di T-Bone Burnett e James Newton Howard mentre il montaggio è stato affidato a Stephen Mirrione e Juliette Welfling. Il film inoltre Ha ottenuto una candidatura a Golden Globes e incassato al botteghino in Italia 1,8 milioni di euro nel primo weekend di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di Hunger Games!

Hunger Games: trama e anticipazioni film stasera in tv 7 maggio

Il film è ambientato in un futuro distopico e post-apocalittico in cui Capitol City e il crudele presidente Snow hanno il pieno controllo di Panem, nazione suddivisa in dodici distretti più uno che è stato distrutto. Anni prima infatti il popolo, stanco dei soprusi, si sollevò contro il regime dittatoriale ma le forze armate soffocarono nel sangue la rivolta.

Da quel tragico evento ogni anno un ragazzo e una ragazza delle circoscrizioni partecipa agli Hunger Games, atroce gioco in cui i concorrenti devono combattere in una Arena, monitorata da un gruppo di esperti, fino a quando soltanto uno sopravvive. Giunto il momento di selezionare le nuove reclute, viene scelta per il perverso spettacolo Primrose Everdeen ma sua sorella maggiore Katniss si offre come volontaria. La ragazza infatti è disposta a qualsiasi sacrificio pur di difendere la famiglia tuttavia non sa che questa decisione cambierà per sempre il suo destino e quello di Panem.

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Jennifer Lawrence che interpreta Katniss Everdeen. Josh Hutcherson veste i panni di Peeta Mellark, Liam Hemsworth quelli di Gale Hawthorne e Woody Harrelson è Haymitch Abernathy. Elizabeth Banks recita la parte di Effie Trinket, Donald Sutherland quella del Presidente Coriolanus Snow e Lenny Kravitz è Cinna. Stanley Tucci ricopre il ruolo di Caesar Flickerman, Wes Bentley quello di Seneca Crane e Toby Jones è Claudius Templesmith. Inoltre Alexander Ludwig è Cato, Isabelle Fuhrman interpreta Clove e Amandla Stenberg è Rue. Hanno partecipato a Hunger games anche Willow Shields nelle vesti di Primrose Everdeen, Paula Malcomson in quelle di Mrs. Everdeen e Raiko Bowman è Mrs. Mellark. Kimiko Gelman ricopre il ruolo di Venia, Nelson Ascencio quello di Flavius e Brooke Bundy è Octavia. Dayo Okeniyi recita la parte di Thresh, Leven Rambin quella di Glimmer e Jack Quaid è Marvel. Latarsha Rose è Portia, Ian Nelson interpreta il Ragazzo del Distretto 3 e Kalia Prescott è la Ragazza Distretto 3.

Fanno parte del cast di Hunger Games Ethan Jamieson nei panni del Ragazzo del Distretto 4, Jacqueline Emerson in quelli di Faccia Di Volpe e Mackenzie Lintz è la Ragazza del Distretto 8. Imanol Yepez-Frias recita la parte del Ragazzo Distretto 9, Annie Thurman quella della Ragazza del Distretto 9 e Dakota Hood è la Ragazza del Distretto 10. Infine Karan Kendrick è Atala e Phillip Troy Linger interpreta Mr. Everdeen.

