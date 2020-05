Condividi su

Il professor Cenerentolo: trama, cast e anticipazioni del film su Rai 3

Siete in cerca di un’esilarante commedia? Allora non lasciatevi scappare Il professor Cenerentolo! La pellicola del 2015, in onda stasera 22 maggio 2020 dalle 21:20 su Rai3, è stata scritta, diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, attore, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come I laureati, Il ciclone, Il pesce innamorato, Il Paradiso all’improvviso, Un fantastico via vai e Se son rose.

Lo spassoso lungometraggio, girato nel Lazio, ha potuto contare sulle musiche di Gianluca Sibaldi, la fotografia di Fabrizio Lucci mentre il montaggio è stato affidato a Patrizio Marone. Il film inoltre ha incassato al botteghino in Italia 5,9 milioni di euro nelle prime tre settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi de Il professor Cenerentolo!

Il professor Cenerentolo: trama e anticipazioni del film su Rai 3

Il professor Cenerentolo segue le vicende di Umberto Massaciuccoli, ingegnere in gravi condizioni economiche. L’uomo è il proprietario di un’impresa in malora e, disperato all’idea di perdere tutto ciò che ha conquistato con fatica e impegno, decide di rapinare una banca. Il colpo però fallisce e il protagonista viene arrestato e successivamente portato al carcere di Ventotene. Terminato quasi del tutto il periodo di detenzione, Umberto ha il permesso di lavorare durante la giornata al di fuori del prigione.

Una sera, in occasione di un evento organizzato dal penitenziario, Massaciuccoli conosce Morgana, bella e affascinante insegnante di ballo. A causa di un malinteso la donna è convinta che l’ingegnere lavori in carcere come educatore e che non sia quindi un detenuto. Come andrà a finire?

Il cast del film

In Il professor Cenerentolo Leonardo Pieraccioni interpreta Umberto Massaciuccoli mentre Laura Chiatti è Morgana. Davide Marotta veste i panni di Arnaldo, Flavio Insinna quelli del direttore del carcere e Massimo Ceccherini è Tinto. Nicola Acunzo recita la parte di Calabrese, Nicola Nocella quella dell’agente Nocella e Lorena Cesarini è Sveva.

Hanno partecipato al film Manuela Zero nel ruolo di Mia, Lisa Ruth Andreozzi in quello di Martina Massaciuccoli e Sabrina Paravicini è Sabrina. Lucianna De Falco indossa le vesti della signora Mammolotti, Sergio Friscia quelle di don Vincenzo ed Emanuela Aurizi è la sposa. Lorenzo Renzi è Hannibal, Pietro Ghislandi interpreta Pangrattato e Giulia Sofia Paolucci è Maria. Inoltre Arturo Gambardella recita la parte del ballerino, Gaetano Gennai quella di Gennai e Gaetano Gennai è Giustini. Infine ne Il professor Cenerentolo Alessandro Paci è l’agente di polizia.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it