Ultimi sondaggi politici elettorali, il riepilogo settimanale di TP.

In una Italia ancora senza governo, gli ultimi sondaggi politici analizzano la situazione dal punto di vista degli elettori. Tra chi vuole un governo subito e chi boccia le larghe intese, la fiducia nei leader “vincenti” del 4 marzo cresce o è in calo? E come stanno cambiando gli umori dei cittadini italiani nei confronti delle personalità politiche? Andiamo a scoprire cosa raccontano gli ultimi sondaggi politici elettorali dell’ultima settimana in questo riepilogo.

Ultimi sondaggi politici elettorali: Centrodestra ancora bene

Uno degli ultimi sondaggi elettorali SWG risalenti alla scorsa settimana, segnalava il calo del Movimento 5 Stelle (-1,9% rispetto a inizio aprile) a fronte di una crescita del centrodestra (+1,4%). Con il Partito Democratico più o meno stabile al 21,9% (+0,2%). I dem sono però considerati in calo da un altro sondaggio, stavolta elaborato da Ixè. Il partito del Governo uscente, infatti, avrebbe perso in 1 mese 3,6 punti percentuali. Usare il condizionale è d’obbligo, visto che l’istituto parla di stima per il mese di aprile 2018; con la percentuale raffrontata ai risultati del 4 marzo. Allo stesso modo il centrodestra è stimato a 1,4 punti percentuali in più, lo stesso rialzo che avrebbe conseguito il Movimento 5 Stelle. E mentre si discute ancora di un’alleanza di governo tra M5S e Lega, Noto segnala come il 68% degli elettori FI sia contrario all’ipotesi Di Maio premier.

Intanto domenica 29 aprile si voteranno le Regionali in Friuli Venezia Giulia. E secondo un sondaggio SWG condotto per il Sole 24 Ore, il candidato di centrodestra Massimiliano Fedriga (Lega) sarebbe vicino a una vittoria schiacciante. Restando al Nord, risulta interessante uno degli ultimi sondaggi politici Demos; l’istituto ha interrogato un campione del Triveneto domandando quale governo sarebbe il preferito. Il 27% guarda ancora con favore al governo M5S-Lega, mentre per il 21% si potrebbe ritornare al voto molto presto. Spostandoci invece sul fronte nazionale, è da sottolineare l’ultimo sondaggio EMG, che ha mostrato come il 43,3% del campione intervistato sia contrario a un governo istituzionale con il sostegno di tutti i partiti.

Ultimi sondaggi politici elettorali: le rilevazioni degli ultimi giorni

Agli italiani non piace la situazione di stallo e la volontà di avere un governo è sempre più forte. Lo ha rivelato Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. Protagonista di questi giorni è senza dubbio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale resta in cima alle preferenze degli italiani come personalità politica per l’Istituto Piepoli. Tornando a Euromedia, invece, cresce la fiducia in Salvini e Di Maio, con il primo che supera il leader pentastellato, perché “più aperto al dialogo” secondo la Ghisleri.

Con l’assenza di un governo, SWG ha interrogato un campione di italiani sulle preferenze verso i leader esteri. Angela Merkel è sul gradino più alto del podio, seguita da Vladimir Putin ed Emmanuel Macron. L’Istituto Piepoli ha invece evidenziato come una buona parte degli italiani sia convinta che alla fine un governo si farà, nonostante la maggioranza bocci un possibile governo di larghe intese. La sorpresa arriva invece dagli ultimi sondaggi elettorali Index, che hanno evidenziato un leggero calo di Lega e M5S. Per la Lega dato confermato anche dalla recente rilevazione SWG.

