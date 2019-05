The Voice 2019: ospiti e anticipazioni semifinale di stasera 30 maggio

Stasera 30 maggio alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda la semifinale di The Voice 2019. Il talent show condotto da Simona Ventura, dopo la conclusione delle Battle, giunge alla fase decisiva dei knock out. Durante la puntata del 28 maggio tante sono state le emozionanti performance che i concorrenti ci hanno regalato.

Gué Pequeno ha deciso di portare alla semifinale di The Voice Brenda Carolina Lawrence, Ilenia Filippo e Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci. Del team di Gigi D’Alessio invece sono passati Domenico Iervolino, Carmen Pierri ed Elisa Gaiotto in arte Eliza G. Elettra Lamborghini ha scelto per i Knock out Miriam Ayaba, Andrea Berté e Greta Giordano. Infine della squadra di Morgan sono in gara Matteo Camellini, Dominique Chillé Diouf in arte Diablo ed Erica Bazzeghini. Ma cosa succederà stasera?

The Voice 2019: anticipazioni e ospiti semifinale 30 maggio

The Voice 2019 oramai sta per concludere il suo percorso. Oggi i 12 artisti che hanno superato le Battle dovranno combattere con tutte le proprie forze per stupire il pubblico e i giudici. I posti infatti per la finale sono solo quattro ma i concorrenti questa settimana hanno potuto contare su degli special coach che li hanno aiutati a prepararsi al meglio.

Arisa ha dato consigli al team di Elettra, Edoardo Bennato a quello di Morgan, Enrico Ruggeri si è dedicato alla squadra di Gigi D’Alessio ed Elodie ha seguito quella di Gué Pequeno. Tra ospiti e divertenti siparietti comici, stasera gli artisti di ogni team si sfideranno in due prove cantando brani diversi. Dopo la prima performance i giudici dovranno scegliere solo due concorrenti della propria squadra da portare al secondo round. Al termine dell’ultima esibizione solo quattro riusciranno ad accedere alla finale di The Voice che andrà in onda martedì 4 giugno 2019 su Rai 2.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM