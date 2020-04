New Moon: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv Italia 1

New Moon: la trama, il cast e le anticipazioni del film che andrà in onda stasera 17 aprile 2020 dalle 21:20 su Italia 1.

Il fine settimana si apre all’insegna delle struggenti storie d’amore con New Moon. Il lungometraggio del 2009, in onda stasera 17 aprile 2020 dalle 21:20 su Italia 1, è stato diretto da Chris Weitz, regista, produttore cinematografico, attore e scrittore statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Ritorno dal paradiso, About a Boy – Un ragazzo, La bussola d’oro e Per una vita migliore.

La romantica pellicola, sceneggiata da Melissa Rosenberg, rappresenta l’adattamento per il grande schermo dell’omonimo romanzo di Stephanie Meyer ed è il sequel di Twilight. Il film inoltre ha potuto contare sulla fotografia di Javier Aguirresarobe, le musiche di Alexandre Desplat mentre il montaggio è stato affidato a Peter Lambert. Ma vediamo insieme la sinossi di New Moon!

New Moon: trama e anticipazioni del film stasera in tv Italia 1

New Moon prende le mosse da dove si è concluso Twilight e mostra Edward e Bella finalmente felici. Neutralizzato James, i due fidanzati possono vivere appieno la loro storia d’amore e nulla sembra poter turbare la serenità conquistata con tanta fatica. Si avvicina il compleanno di Swan ma la ragazza ha come unico desiderio quello di trascorrere tutto il tempo con la sua dolce metà. Quest’ultima decide di organizzare una festa a casa sua per celebrare il diciottesimo della partner ma durante la serata un evento inaspettato distrugge l’allegra atmosfera.

Mentre la giovane donna è intenta ad aprire i regali inavvertitamente si taglia il dito scatenando immediatamente la reazione violenta di Jasper che all’odore del sangue perde la testa. L’evento sciocca Edward che si convince di essere, anche indirettamente, fonte di pericolo per Bella. Certo che sia la scelta giusta, Cullen finge di non provare più nulla per la fidanzata e abbandona Forks assieme alla sua famiglia. Lacerata dal dolore, inizia per la protagonista di New Moon un periodo di grandi sofferenze e amare riflessioni.

Il cast del film

In New Moon Kristen Stewart interpreta Bella Swan mentre Robert Pattinson è Edward Cullen. Taylor Lautner veste i panni di Jacob Black, Ashley Greene quelli di Alice Cullen e Peter Facinelli è il Dott. Carlisle Cullen. Elizabeth Reaser recita la parte di Esme Cullen, Billy Burke quella di Charlie Swan e Jackson Rathbone è Jasper Hale. Nikki Reed ricopre il ruolo di Rosalie Hale, Anna Kendrick quello di Jessica e Michael Welch è Mike. Inoltre Justin Chon è Eric e Christian Serratos è Angela.

Hanno partecipato a New Moon anche Michael Sheen nelle vesti di Aro, Jamie Campbell Bower in quelle di Caius e Christopher Heyerdahl è Marcus. Dakota Fanning è Jane, Kellan Lutz interpreta Emmett Cullen e Chaske Spencer è Sam Uley. Tyson Houseman recita la parte di Quil Ateara, Kiowa Gordon quella di Embry Call e Alex Meraz è Paul. Bronson Pelletier ricopre il ruolo di Jared, Cameron Bright quello di Alec e Daniel Cudmore è Felix. Completano il cast del film Charlie Bewley nei panni di Demetri e Russel Roberts in quelli di Mr. Berty.

