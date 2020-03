Condividi su

Musica che unisce: ospiti, scaletta e anticipazioni stasera su Rai 1

La prima serata del martedì si apre all’insegna delle grandi emozioni con Musica che unisce. Lo show, in onda oggi 31 marzo 2020 dalle 20:30 su Rai 1, potrà contare sulla presenza di tantissimi artisti famosi che regaleranno, da remoto, incredibili performance che sicuramente strapperanno un sorriso ai telespettatori.

Obiettivo dello spettacolo è quello di risollevare l’animo del pubblico ma soprattutto raccogliere fondi per la Protezione Civile, impegnata ventiquattro ore su ventiquattro nella lotta contro il Coronavirus. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Musica che unisce!

Musica che unisce: scaletta e anticipazioni stasera su Rai 1

E questo un periodo particolarmente difficile per il nostro Paese, colpito dal Coronavirus, e tutti i cittadini sono chiamati a fare la propria parte. Il decreto emanato dal Governo per il contenimento e contrasto del Covid-19 dispone la limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti, permessi solo in caso di emergenza o per acquistare beni di prima necessità. Non è sicuramente facile trascorrere tutto il tempo a casa ma proprio in questo momento le azioni di ogni singolo individuo hanno un peso determinante sull’esito della battaglia. Ci sono poi medici, infermieri e volontari che rischiano la propria incolumità pur di salvare la vita dei malati e la rete ammiraglia ha deciso di organizzare una raccolta fondi per la Protezione Civile, in prima linea contro la pandemia.

Musica che unisce non sarà quindi solo un’occasione di svago per il pubblico ma anche modo per contribuire alla causa. Lo show prenderà il via a partire dalle 20:30, non avrà nessuna interruzione pubblicitaria e sarà condotto da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Il programma potrà contare sulla voce narrante di Vincenzo Mollica che accompagnerà i telespettatori in questo magico viaggio tra incredibili performance artistiche. Sarà ovviamente un raduno a distanza in cui gli ospiti si esibiranno da remoto mostrando così come si può essere vicini pur stando lontani.

Gli ospiti di stasera 31 marzo 2020

Di seguito l’elenco dei protagonisti dello spettacolo:

Fanno parte del cast di Musica che unisce:

Si esibiranno durante la puntata di Musica che unisce anche:

La lista degli artisti di Musica che unisce è ancora lunga e comprende:

Infine il pubblico di Musica che unisce assisterà alle performance di:

